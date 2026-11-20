Çocukluğundan beri ailesi ile mereğin önünde bir araya geldikleri günleri çok sevdiğini dile getiren Subaşı, şöyle devam etti:

"Doğaya zarar vermeden, betonarmeyi sıfıra indirerek yaptığımız tesis, modern insanların tüm ihtiyaçlarının karşılanabileceği kalitede.

Babaannemin lokma döktüğü veya aile büyüklerimizin sosyalleştiği bir alandı aslında mereğin önü. Tesisi, aileme ait mereğin eski tahtalarını kullanarak yaptık. Sanat yönetmeniyle çalıştım burayı yaparken. Tesisi bir nebze film setine benzetmeye çalıştık. Çünkü gelen insanların klasik bir oteldense daha farklı konsepte sahip bir yerde çalışmaları, etkinlik ve çeşitli atölyelere katılmaları bizi daha mutlu edecekti. O yüzden eski tahtaları da kullanarak yeni bir tesis kurduk."