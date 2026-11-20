Artvin'in Şavşat ilçesinde yaşayan genç girişimci Aykut Subaşı, ailesinden kalan eski samanlığın tahtalarını yeniden değerlendirerek turizm tesisine dönüştürdü. Doğayla iç içe bir ortamda hizmet veren tesis, dünyayı gezerken işlerini uzaktan yürüten dijital göçebelere konaklama, çalışma ve çeşitli etkinliklere katılma imkanı sağlıyor.
1 5 yıl boyunca "dijital göçebe" oldu
Turizm eğitiminin ardından uluslararası bir şirkette işe başlayan Subaşı, çalışmalarını çeşitli Avrupa ülkelerinde 5 yıl dijital göçebe olarak sürdürdü.
2 Dijital göçebeler için turizm tesisi kurmaya karar verdi
Memleketi Şavşat'a dönen 32 yaşındaki Subaşı, ailesine ait arazide turizm tesisi kurmaya karar verdi. Gerekli izinleri alan Subaşı, özellikle dijital göçebelerin hem işlerini yapabilecekleri hem de tesiste, çadırda ya da karavanda konaklayabilecekleri altyapıyı oluşturdu.
3 "Merek" haziran ayında faaliyetine başladı
Aile büyüklerinden kalan mereğin eski tahtalarını tesisin inşaatında ve peyzajında kullanan Subaşı, yaklaşık bir yıl süren çalışmaların ardından "Merek" adlı turizm işletmesini haziran ayında faaliyete geçirdi.
4 "Dijital göçebelere işlerini sürdürebilmeleri için ortam sunuyoruz"
Girişimci Aykut Subaşı, Şavşat'a gelen dijital göçebelere işlerini sürdürebilmeleri için ortam sunduklarını söyledi.
5 Dünyanın farklı yerlerinden misafirlerin uğrak noktası oldu
Yeni hizmete girmesine rağmen tesiste dünyanın farklı yerlerinden misafirleri ağırladıklarını anlatan Subaşı, "Özellikle Avrupa ve Amerika çoğunlukta şu anda. Bunların birçoğu kısa dönem kalıyorlar.
Bazıları bir ay, bazıları 1,5 ay kalıyor. Geliştirdiğimiz destinasyon yönetim sistemiyle gün içinde bazı zamanlarda çalışıyorlar, bazı zamanlarda yürüyüş yapıyorlar ve çeşitli spor aktivitelerine katılıyorlar." dedi.
6 Daha fazla yerli ve yabancı turist ağırlamak istiyor
İşletmede çalışmaların çok güzel ilerlediğini belirten Subaşı, "İnşallah 2027 yılında çok daha fazla yerli ve yabancı turisti burada ağırlayacağız." diye konuştu.
7 "Hem para kazanıyorlar hem geziyorlar"
Aykut Subaşı, dünyayı gezerek çalışanlara "dijital göçebe" denildiğine işaret ederek, "Böyle bir coğrafyada dünyanın her yerinden gelebilecek insanları, konaklama, çeşitli teknolojik ve çalışma altyapısı sunarak ağırlıyoruz.
Dijital göçebeler, dünyanın farklı yerlerini gezerek, gittikleri yerlerde kısa veya uzun dönem kalarak hem para kazanıyorlar hem de kendi gezme tatminlerini yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.
8 "Tesisi, aileme ait mereğin eski tahtalarını kullanarak yaptık"
Çocukluğundan beri ailesi ile mereğin önünde bir araya geldikleri günleri çok sevdiğini dile getiren Subaşı, şöyle devam etti:
"Doğaya zarar vermeden, betonarmeyi sıfıra indirerek yaptığımız tesis, modern insanların tüm ihtiyaçlarının karşılanabileceği kalitede.
Babaannemin lokma döktüğü veya aile büyüklerimizin sosyalleştiği bir alandı aslında mereğin önü. Tesisi, aileme ait mereğin eski tahtalarını kullanarak yaptık. Sanat yönetmeniyle çalıştım burayı yaparken. Tesisi bir nebze film setine benzetmeye çalıştık. Çünkü gelen insanların klasik bir oteldense daha farklı konsepte sahip bir yerde çalışmaları, etkinlik ve çeşitli atölyelere katılmaları bizi daha mutlu edecekti. O yüzden eski tahtaları da kullanarak yeni bir tesis kurduk."