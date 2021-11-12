2021 yılı yavaş yavaş sona ererken 2022 yılının resmi tatil günleri de şimdiden merak ediliyor. Senen ilk tatili yılbaşı tatili 1 Ocak günü. Bu yıl yılbaşı tatili cumartesi gününe denk geliyor. Peki, 2022 Resmi tatiller takvimi neler söylüyor? Hangi tatil ne zaman? 2022 yılında kaç gün tatil var? İşte 2022 yılına ilişkin Resmi Tatil günleri… (İdari izin nedir başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)

2022 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

İşte 2022 yılı resmi tatiller takvimi:

TATİL GÜNÜNÜN İSMİ SÜRE AY GÜN YILBAŞI 1. GÜN 01 OCAK CUMARTESİ ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 1 GÜN 23 NİSAN CUMARTESİ

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

VE RAMAZAN BAYRAMI AREFESi 1 GÜN 01 MAYIS PAZAR RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜN 02 MAYIS PAZARTESİ RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜN 03 MAYIS SALI RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN 04 MAYIS ÇARŞAMBA ATATÜRK´Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 1 GÜN 19 MAYIS PERŞEMBE KURBAN BAYRAMI AREFESi 1/2 GÜN 08 TEMMUZ CUMA KURBAN BAYRAMI 1. GÜN 09 TEMMUZ CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI 2. GÜN 10 TEMMUZ PAZAR KURBAN BAYRAMI 3. GÜN 11 TEMMUZ PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI 4. GÜN 12 TEMMUZ SALI DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ 1 GÜN 15 TEMMUZ CUMA ZAFER BAYRAMI 1 GÜN 30 AĞUSTOS SALI CUMHURİYET BAYRAMI 1,5 GÜN 28 EKİM 29 EKİM CUMA CUMARTESİ

2022 YILINDA BAYRAMLAR HANGİ GÜNLERDE?

Peki, 2022 yılında bayramlar hangi günlere denk geliyor? 2022 yılı resmi tatiller takvimi ve tatil günleri şöyle:

2022 Yılbaşı Tatili Hangi Gün?

2022 yılının ilk genel tatili yılbaşı. 1 Ocak 2022 bu kez cumartesi gününe denk geliyor.

2022 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

2022’de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi gününe denk geliyor.

2022 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

2022 yılında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü pazar gününe denk geliyor.

2022 Ramazan Bayramı

2022 yılında Ramazan Bayramı’nın 1. günü 2 Mayıs Pazartesi, 2. günü 3 Mayıs Salı ve 3. günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Yarım gün tatil olan arife günü ise 2022’de pazar gününe denk geliyor.

2022 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 2022 yılında Perşembe gününe denk geliyor.

2022 Kurban Bayramı

2022 Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz cuma gününe denk geliyor. Kurban Bayramı’nın 1. günü 9 Temmuz Cumartesi, 2. günü 10 Temmuz Pazar, 3. günü 11 Temmuz Pazartesi ve 4. günü ise 12 Temmuz Salı günü olacak.

2022 1 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

2022 yılında 15 Temmuz Demokrasi Bayramı Cuma gününe denk geliyor.

2022 30 Ağustos Zafer Bayramı

2022 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı Salı gününe denk gelmektedir.

2022 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

2022 yılında Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Cumartesi denk geliyor. 28 Ekim Cuma günü ise öğleden sonra yarım gün.

TÜRKİYE’DEKİ RESMİ, DİNİ VE GENEL BAYRAM GÜNLERİ

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanuna göre Türkiye’deki bayram günleri şöyledir:

1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

1. (Değişik: 20/4/1983 – 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

B) Dini bayramlar şunlardır:

1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00’ten itibaren 3,5 gündür.

2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00’ten itibaren 4,5 gündür.

C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.

D) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.