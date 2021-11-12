- 2022 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
- 2022 YILINDA BAYRAMLAR HANGİ GÜNLERDE?
- 2022 Yılbaşı Tatili Hangi Gün?
- 2022 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
- 2022 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
- 2022 Ramazan Bayramı
- 2022 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
- 2022 Kurban Bayramı
- 2022 1 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
- 2022 30 Ağustos Zafer Bayramı
- 2022 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
- TÜRKİYE’DEKİ RESMİ, DİNİ VE GENEL BAYRAM GÜNLERİ
2021 yılı yavaş yavaş sona ererken 2022 yılının resmi tatil günleri de şimdiden merak ediliyor. Senen ilk tatili yılbaşı tatili 1 Ocak günü. Bu yıl yılbaşı tatili cumartesi gününe denk geliyor. Peki, 2022 Resmi tatiller takvimi neler söylüyor? Hangi tatil ne zaman? 2022 yılında kaç gün tatil var? İşte 2022 yılına ilişkin Resmi Tatil günleri… (İdari izin nedir başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)
2022 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
İşte 2022 yılı resmi tatiller takvimi:
|TATİL GÜNÜNÜN İSMİ
|SÜRE
|AY
|GÜN
|YILBAŞI
|1. GÜN
|01 OCAK
|CUMARTESİ
|ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
|1 GÜN
|23 NİSAN
|CUMARTESİ
|
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
VE RAMAZAN BAYRAMI AREFESi
|1 GÜN
|01 MAYIS
|PAZAR
|RAMAZAN BAYRAMI
|1. GÜN
|02 MAYIS
|PAZARTESİ
|RAMAZAN BAYRAMI
|2. GÜN
|03 MAYIS
|SALI
|RAMAZAN BAYRAMI
|3. GÜN
|04 MAYIS
|ÇARŞAMBA
|ATATÜRK´Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
|1 GÜN
|19 MAYIS
|PERŞEMBE
|KURBAN BAYRAMI AREFESi
|1/2 GÜN
|08 TEMMUZ
|CUMA
|KURBAN BAYRAMI
|1. GÜN
|09 TEMMUZ
|CUMARTESİ
|KURBAN BAYRAMI
|2. GÜN
|10 TEMMUZ
|PAZAR
|KURBAN BAYRAMI
|3. GÜN
|11 TEMMUZ
|PAZARTESİ
|KURBAN BAYRAMI
|4. GÜN
|12 TEMMUZ
|SALI
|DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ
|1 GÜN
|15 TEMMUZ
|CUMA
|ZAFER BAYRAMI
|1 GÜN
|30 AĞUSTOS
|SALI
|CUMHURİYET BAYRAMI
|1,5 GÜN
|28 EKİM
29 EKİM
|CUMA
CUMARTESİ
2022 YILINDA BAYRAMLAR HANGİ GÜNLERDE?
Peki, 2022 yılında bayramlar hangi günlere denk geliyor? 2022 yılı resmi tatiller takvimi ve tatil günleri şöyle:
2022 Yılbaşı Tatili Hangi Gün?
2022 yılının ilk genel tatili yılbaşı. 1 Ocak 2022 bu kez cumartesi gününe denk geliyor.
2022 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
2022’de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi gününe denk geliyor.
2022 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
2022 yılında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü pazar gününe denk geliyor.
2022 Ramazan Bayramı
2022 yılında Ramazan Bayramı’nın 1. günü 2 Mayıs Pazartesi, 2. günü 3 Mayıs Salı ve 3. günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Yarım gün tatil olan arife günü ise 2022’de pazar gününe denk geliyor.
2022 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
19 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 2022 yılında Perşembe gününe denk geliyor.
2022 Kurban Bayramı
2022 Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz cuma gününe denk geliyor. Kurban Bayramı’nın 1. günü 9 Temmuz Cumartesi, 2. günü 10 Temmuz Pazar, 3. günü 11 Temmuz Pazartesi ve 4. günü ise 12 Temmuz Salı günü olacak.
2022 1 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
2022 yılında 15 Temmuz Demokrasi Bayramı Cuma gününe denk geliyor.
2022 30 Ağustos Zafer Bayramı
2022 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı Salı gününe denk gelmektedir.
2022 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
2022 yılında Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Cumartesi denk geliyor. 28 Ekim Cuma günü ise öğleden sonra yarım gün.
TÜRKİYE’DEKİ RESMİ, DİNİ VE GENEL BAYRAM GÜNLERİ
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanuna göre Türkiye’deki bayram günleri şöyledir:
1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
A) Resmi bayram günleri şunlardır:
1. (Değişik: 20/4/1983 – 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.
2. 19 Mayıs günü Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.
3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.
B) Dini bayramlar şunlardır:
1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00’ten itibaren 3,5 gündür.
2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00’ten itibaren 4,5 gündür.
C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.
D) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.
- Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.
- Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.
- 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.
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