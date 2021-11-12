Kasım ayının ortalarına gelirken internette 2022 yılbaşına ilişkin aramalar da arttı. 2022 yılbaşı öncesi geri sayım sürüyor. Arama motorundaki sorgulara göre en çok merak edilenler arasında “Yılbaşı tatili ne zaman?” ve “1 Ocak 2022 yılbaşı tatili hangi gün?” soruları da var. Türkiye, geçtiğimiz sene yeni yıla pandemi kısıtlamaları ile girmişti. Peki 2022 yılbaşı ne zaman hangi gün? İşte, merak edilen soruların cevabı…

YILBAŞI NE ZAMAN? 2022 YILBAŞI TATİLİ HANGİ GÜN?

2022 yılının resmi tatiller takvimindeki ilk resmi tatili yılbaşı tatili. 2022 yılında yılbaşı cumartesi gününe denk geliyor.

2021 YILBAŞI VE PERAKENDEYE ETKİLERİ

Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması, market satışlarını artırmıştı. 2021’in yılbaşı alışveriş sepetinde kuruyemiş, sebze-meyve, beyaz-kırmızı etin haricinde en çok yer alan ürünler ise yumurta, peynir, ay çiçek yağı, çay, kıyma, maden suyu, çiğköfte, pastırma, ekmek, meşrubat, kestane ve yaprak sarma olmuştu.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün “Büyükşehirler başta olmak üzere kuruyemiş, cips ve atıştırmalık satışları yüzde 60’ın üzerinde gerçekleşti. Tüketicilerin ette tercihi ise beyaz et oldu. Yılbaşı haftasında yerel zincirlerde hindi de dahil olmak üzere kanatlıdaki artış yüzde 40’lara vardı. Kırmızı et satışı ise yüzde 15 seviyesinde yaşandı.” açıklamasında bulunmuştu.