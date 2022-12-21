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2023 MTV: Hangi araç için ne kadar ödenecek? İşte liste...

Yeni yıldan itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi (MTV) rakamları belli oldu. Buna göre yeni yılda ödenecek en düşük MTV tutarı 219 lira olurken, en yüksek 101 bin 152 liraya yükseldi.

21 Aralık 2022 | 17:31
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2023 MTV: Hangi araç için ne kadar ödenecek? İşte liste...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MTV'de uygulanacak yeniden değerleme oranını yüzde 50 indirme yetkisini kullanarak yüzde 61,5 uygulanmasına karar verdi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2023 yılında ödenecek en düşük MTV 219 lira, en yüksek MTV tutarı ise 101 bin 152 lira olarak belirlendi.

Örneğin, taşıt değeri 199 bin 700 lirayı aşan 1 Ocak 2018 ve sonrasında tescil edilen 1400 cc motor silindir hacmine sahip 1-3 yaş otomobil için 4 bin 434 lira MTV ödenecek. Taşıt değeri 199 bin 700 lirayı aşan aynı silindir hacmindeki 4-6 yaş otomobil için ise 3 bin 323 lira vergi uygulanacak.

Öte yandan 1 Ocak 2018'den önce tescil edilen ve 1400 motor silindir hacmindeki 7-11 yaş otomobil için ödenecek MTV tutarı da 1606 lira olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Kararı sonrası uygulanacak örnek MTV tutarları şöyle:

01.01.2018 ve Sonrasında Tescil Edilen
Taşıt Değeri (TL) (2023*)Motor Silindir HacmiYaş Aralığı

2023

(%61,5)

199.700'ü aşanlar1.000 cc1-3 Yaş2.545
199.700'ü aşanlar1.400 cc1-3 Yaş4.434
199.700'ü aşanlar1.500 cc1-3 Yaş4.434
199.700'ü aşanlar1.500 cc1-3 Yaş4.434
285.855'i aşanlar1.995 cc1-3 Yaş12.340
714.315'i aşanlar2.967 cc1-3 Yaş25.810
1.143.420'yi aşanlar3.982 cc1-3 Yaş61.806
1.357.730'u aşanlar4.395 cc1-3 Yaş101.152

 

01.01.2018 ve Sonrasında Tescil Edilen
Taşıt Değeri (TL) (2023*)Motor Silindir HacmiYaş Aralığı

2023

(%61,5)

 
199.700lü aşanlar1.000 cc4-6 Yaş1.773 
199.700'ü aşanlar1.400 cc4-6 Yaş3.323 
199.700'ü aşanlar1.500 cc4-6 Yaş3.323 
199.700'ü aşanlar1.500 cc4-6 Yaş3.323 
285.855'i aşanlar1.995 cc4-6 Yaş9.505 
714.315'i aşanlar2.967 cc4-6 Yaş22.451 
1.143.420'yi aşanlar3.982 cc4-6 Yaş53.364 
1.357.730'u aşanlar4.395 cc4-6 Yaş75.853 

 

 

01.01.2018'den Önce Tescil Edilen
Motor Silindir HacmiYaş Aralığı

2023

(%61,5)

1.000 cc7-11 Yaş826
1.400 cc7-11 Yaş1.606
1.500 cc7-11 Yaş1.606
1.500 cc7-11 Yaş1.606
1.795 cc7-11 Yaş4.654
1.995 cc7-11 Yaş6.996
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