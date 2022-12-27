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2023’te ekonomide reformlara odaklanmalıyız

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bizler de üretime, istihdama, yatırıma, ihracata devam etmeliyiz. 2023’te reel sektör için belirsizlik yerine umudun hâkim olmasını diliyoruz” diyor.

27 Aralık 2022 | 13:50
Son Güncellenme: 27 Aralık 2022 | 14:31
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2023’te ekonomide reformlara odaklanmalıyız

Cumhuriyetin 100’üncü yılı olan 2023’te ekonomi yönetiminin reformlara odaklanması gerektiğini ifade eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bizler de üretime, istihdama, yatırıma, ihracata devam etmeliyiz. 

2023’te reel sektör için belirsizlik yerine umudun hâkim olmasını diliyoruz” diyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinin geleceğine ilişkin belirsizliğin yerine umudun hakim olduğu bir dönem olmasını dilediklerini ifade ediyor. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, hem küresel hem de Türkiye ekonomisine dair beklenti ve öngörülerini Ekonomist için kaleme aldı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. 

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