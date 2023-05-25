2023 yılında da dünyanın en iyi marinası olmak için Yalıkavak Marina'ya oy verin!

Dünya yatçılık sektörünün en prestijli kurumlarından İngiltere merkezli The Yacht Harbour Association (TYHA) tarafından ‘’2022 Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası'', “2020-2021 En İyi Uluslararası Marina” ve “2018-2019 Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası” ödüllerine layık görülen ve yine TYHA tarafından Türkiye’nin “5 Altın Çıpa Platin” (5 Gold Anchors Platinum) derecesi ile ödüllendirilen ilk marinası olan Yalıkavak Marina, dünya çapında kazandığı başarıları sürdürmek için tüm dostlarını yeniden oy vermeye davet ediyor.

Oy vermek için tıklayın! https://www.tyha.co.uk/marina-awards#form

Nasıl oy verebilirsiniz?

Oy kullanmak oldukça kolay! https://www.tyha.co.uk/marina-awards#form tıkladıktan sonra sayfada göreceğiniz arama kutucuğuna Yalıkavak Marina yazıp, e-posta adresinizi ve varsa teknenizin ismini de ekleyerek (yoksa bu alana herhangi bir kelime de girebilirsiniz) 27 Ağustos 2023 tarihine kadar oy verebilirsiniz. Oy vermek için bir yat sahibi olmak gerekli değil, dileyen herkes oy verebilir!

“Dünyanın En İyi Marinası” oylamasında tekne sahipleri ve deniz tutkunları tarafından en çok oyu alarak “2022 Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası” seçilen Yalıkavak Marina, aynı zamanda ülkemizde ilk kez Temiz Marina Sertifikasının da sahibi olarak deniz tutkunlarının daha sürdürülebilir bir hayat yaşamasını sağlamaya da devam ediyor. Türkiye'nin ilk yüksek kapasiteli süper yat marinası olan ve dünyanın ilk 10 marinası arasına giren Yalıkavak Marina, 2023’te de tekne sahipleri ve deniz tutkunlarının oyları ile bu gurur verici unvanlarını taşımaya devam etmeyi hedefliyor.

Yalıkavak Marina, Marina Direktörü Deniz Akaltan; “Dünya çapında tanınan ödüller almak bizi her zaman onurlandırıyor. Bu oylama, verdiğimiz hizmet kalitesinin yüksek standartları ile müşteri memnuniyetinin misafirlerimiz tarafından da onaylandığını gösteriyor ve bu yüzden bizim için çok değerli ve önemli. 620 yatı aynı anda ağırlayabilmesinin yanı sıra, 130’dan fazla mağaza, restoran ve iki otele ev sahipliği yapan Yalıkavak Marina hem yat sahiplerine hem de ziyaretçilere dinamik bir yaşam stili ve eşsiz ayrıcalıklar sunuyor. Yalıkavak Marina olarak Türkiye'nin dünya lüks turizm arenasındaki konumunu yükseltirken seyahat ve eğlence anlayışında bölgesel bir merkez üssü haline gelme hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz.’’ dedi.

