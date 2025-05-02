2025 doğum yardımı ödemeleri yapıldı mı, ne zaman yapılacak?

Halk arasında çocuk parası olarak da bilinen bu yardım, ilk çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için aylık 1.500 lira ve üç ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira olarak hesaplara yatırılacak. Peki, 2025 doğum yardımı ödemeleri yapıldı mı ve ne zaman yapılacak? İşte bu konudaki son gelişmeler...

Yaklaşık 300 bin ailenin başvurduğu doğum yardımı ödemelerinin akıbeti merakla takip ediliyor. En fazla başvuru İstanbul'dan gelirken, bu şehri Ankara ve Şanlıurfa izledi. 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle birlikte, çocuk yardımının yanı sıra yeni evlenecek çiftlere de mobilya desteği sağlanacak. Bakan Göktaş, başvuruların yüzde 40'ının ilk çocuk için yapıldığını belirtti. Doğum yardımı ödemeleri için beklenen tarih nihayet netleşti.

2025 DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ YAPILDI MI?

Doğum yardımı başvuruları 8 Nisan itibarıyla alınmaya başlandı ve başvuruların değerlendirme süreci devam ediyor. Bakan Mahinur Göktaş'ın açıklamasına göre, incelemelerin tamamlanmasının ardından ilk ödemelerin Anneler Günü'nü de içeren Mayıs ayı içerisinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılması planlanıyor.

İlk doğum yardımı ödemelerinin 11 Mayıs Pazar gününe kadar yapılması bekleniyor. Ödemeler başladığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapılacak. İkinci ödeme tarihleri ise ilk ödemelerin ardından duyurulacak.

2025 ÇOCUK YARDIMI NE KADAR OLACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağlayacağı çocuk yardımı miktarları şu şekilde belirlendi:

İlk çocuk: Tek seferlik 5 bin lira

Tek seferlik 5 bin lira İkinci çocuk: Aylık 1.500 lira

Aylık 1.500 lira Üç ve sonraki çocuklar: Aylık 5 bin lira

Başvuruları olumlu sonuçlanan ilk çocuk sahibi ailelere bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılacak. İkinci çocuğu olan ailelere ise aylık 1.500 lira destek sağlanacak, bu da yıllık toplam 18 bin lira anlamına geliyor. Üç veya daha fazla çocuğu olan ve yardıma hak kazanan aileler ise yıllık 60 bin lira ödeme alacaklar.

Çocuk yardımı ödemeleri, herhangi bir gelir veya sosyal güvence kriteri aranmaksızın, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edecek.

YAKLAŞIK 300 BİN AİLE BAŞVURUDA BULUNDU

Çocuk yardımı için toplamda 287 bin 518 başvuru yapıldı. Başvuruların yüzde 41'ini ilk çocuk için yapılanlar oluşturuyor. Buna göre, bu yıl dünyaya gelen ilk çocuk için başvuru sayısı 116 bin 594 oldu. İkinci çocuk için başvuru oranı yüzde 31 ve başvuru sayısı 88 bin 982 olarak kaydedildi. Üçüncü çocuk başvurularının oranı yüzde 18 (51 bin 843 başvuru), üçten fazla çocuğu olan ailelerin başvuru oranı ise yüzde 10 (30 bin 99 başvuru) olarak gerçekleşti.