2026 mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Mazot gübre desteği ödeme tarihi belli mi?

2026 mazot ve gübre desteği ödeme takvimine ilişkin henüz resmi bir gün duyurulmamış olsa da, Bakanlığın önümüzdeki haftalarda konuyla ilgili açıklama yapması öngörülüyor. Kayıtlı üreticiler, e-Devlet kapısı üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak kendi adlarına tanımlanan güncel Çiftçi Destek Ödemelerini anlık olarak sorgulayabilirler.