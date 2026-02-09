ARA
  2026 mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Mazot gübre desteği ödeme tarihi belli mi?

2026 mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Mazot gübre desteği ödeme tarihi belli mi?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 2026 yılı tarımsal destekleme süreci, yeni destekleme modeliyle beraber hareketli bir döneme girdi. Peki 2026 mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Mazot gübre desteği ödeme tarihi belli mi?

2026 mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Mazot gübre desteği ödeme tarihi belli mi?

Çiftçilerin en çok merak ettiği mazot ve gübre desteği (yeni adıyla Temel Destek), 2026 yılının ilk çeyreğine yayılan bir takvimle planlanıyor. 

Tarımsal destek ödemelerinde 2026 yılı hareketliliği devam ederken, üreticilerin odak noktası mazot ve gübre desteğine (Temel Destek) çevrildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ocak ayında yapılan 1 milyar 623 milyon liralık ödeme hamlesi, temel kalemlerdeki beklentiyi de artırdı. 

2026 mazot ve gübre desteği ödeme takvimine ilişkin henüz resmi bir gün duyurulmamış olsa da, Bakanlığın önümüzdeki haftalarda konuyla ilgili açıklama yapması öngörülüyor. Kayıtlı üreticiler, e-Devlet kapısı üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak kendi adlarına tanımlanan güncel Çiftçi Destek Ödemelerini anlık olarak sorgulayabilirler.

Ocak ayı içerisinde çiftçilerin hesaplarına yatırılan destek tutarlarının dökümü şu şekildedir:

Arıcılık Desteği: 1 milyar 364 milyon 458 bin 238 TL

Hayvan Gen Kaynakları: 174 milyon 132 bin 300 TL

Küçükbaş Hayvancılık: 44 milyon 102 bin 300 TL

Kırsal Kalkınma Yatırımları: 37 milyon 916 bin 297 TL

Sertifikalı Tohum Üretimi: 2 milyon 959 bin 525 TL

 
