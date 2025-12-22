ARA
  2026 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?

2026 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?

2026 yılına yaklaşırken milyonlarca Müslüman için yılın en kutsal zamanı olan Ramazan ayı ve bayram tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı vakit hesaplamalarıyla netlik kazandı. Peki 2026 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?


2026 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre, 2026 yılında dini bayramlar bahar aylarında yoğunlaşacak. Hicri takvimin Miladi takvime göre her yıl yaklaşık 11 gün erken gelmesi sebebiyle, 2026 yılında Ramazan ayı Mart ayının ikinci yarısında bayram coşkusuyla tamamlanacak.

2026 Ramazan Bayramı takvimini planlarınızı yaparken kolaylık olması adına aşağıda daha net bir şekilde görebilirsiniz:

 Ramazan Bayramı Takvimi 2026

GünTarihÖnemli Bilgi
Arife Günü19 Mart 2026 PerşembeYarım gün resmi tatil
1. Gün20 Mart 2026 CumaTam gün resmi tatil
2. Gün21 Mart 2026 CumartesiTam gün resmi tatil
3. Gün22 Mart 2026 PazarTam gün resmi tatil

Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre, 2026 yılında Ramazan ayı kışın son günlerinden baharın başlangıcına uzanan manevi bir köprü kuracak.

İşte 2026 Ramazan ayının kritik dönemeçleri:

İlk Sahur: 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece ilk sahur heyecanı yaşanacak.

İlk İftar: 19 Şubat 2026 Perşembe günü, yılın ilk orucu açılacak.

Kadir Gecesi: Ramazan'ın kalbi sayılan bu mübarek gece, 16 Mart 2026 Pazartesi tarihinde idrak edilecek.

Son Oruç (Arife): 19 Mart 2026 Perşembe günü tutulacak son oruçla birlikte bir aylık ibadet süreci tamamlanacak.

 

