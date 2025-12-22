2026 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre, 2026 yılında dini bayramlar bahar aylarında yoğunlaşacak. Hicri takvimin Miladi takvime göre her yıl yaklaşık 11 gün erken gelmesi sebebiyle, 2026 yılında Ramazan ayı Mart ayının ikinci yarısında bayram coşkusuyla tamamlanacak.

2026 Ramazan Bayramı takvimini planlarınızı yaparken kolaylık olması adına aşağıda daha net bir şekilde görebilirsiniz:

Ramazan Bayramı Takvimi 2026

Gün Tarih Önemli Bilgi Arife Günü 19 Mart 2026 Perşembe Yarım gün resmi tatil 1. Gün 20 Mart 2026 Cuma Tam gün resmi tatil 2. Gün 21 Mart 2026 Cumartesi Tam gün resmi tatil 3. Gün 22 Mart 2026 Pazar Tam gün resmi tatil

Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre, 2026 yılında Ramazan ayı kışın son günlerinden baharın başlangıcına uzanan manevi bir köprü kuracak.

İşte 2026 Ramazan ayının kritik dönemeçleri:

İlk Sahur: 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece ilk sahur heyecanı yaşanacak.

İlk İftar: 19 Şubat 2026 Perşembe günü, yılın ilk orucu açılacak.

Kadir Gecesi: Ramazan'ın kalbi sayılan bu mübarek gece, 16 Mart 2026 Pazartesi tarihinde idrak edilecek.

Son Oruç (Arife): 19 Mart 2026 Perşembe günü tutulacak son oruçla birlikte bir aylık ibadet süreci tamamlanacak.