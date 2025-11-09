25 bin nüfuslu ilçede belediye gelir üretmek için bu işi kurdu

Devam eden 4 tane imalat olduğunu ve kurulumlarına geçtiklerini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Görüştüğümüz sipariş aşamasında olan ürünlerimiz mevcut. Amacımız, üretken belediyecilik anlayışıyla ilçemize hizmet edebilmek. Kendi ekonomisini kendisi yönetebilen, kendi üretimini kendisi yapabilen üretken bir belediye olduğumuzu düşünüyoruz. İnşallah ileriki yıllarda tesisimizin daha da geliştirerek hem istihdam sağlaması hem bölge ekonomisine katkı sağlamasını hedefliyoruz. Aynı zamanda biz online satış sitelerinde Alaçam Belediyesi olarak yurt dışına pazarlamaya da çalışıyoruz. AR-GE birimimiz ürettiğimiz bu evleri demonte şeklinde yurt dışına ihraç edip orada da kurulumunu sağlamaya çalışıyor. Bu da yine projenin devamı niteliğinde, inşallah ilerleyen yıllarda bunu da başarmış olacağız."

Özdemir, Alaçam'ın yeşil ve mavinin buluştuğu çok güzel bir yer olduğunu, belediye gelirlerini artırarak ilçeye önemli turizm yatırımları yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.