'Orduları devirecek kadar güçlü: Dünyada sadece 2 yerde var, biri Türkiye'

Haberde, bala gelen ayı faktörüne de değinilmiş ve bir üreticiyle yapılan görüşme şöyle paylaşılmış:

"Hasan Kutluata tehlikelerin içgüdüsel olarak farkında. Bir saldırıdan yaklaşık 20 yıl sonra, kovanlarını yağmalayan ve uyuşukluğa giren bir ayıyla mücadelesi nedeniyle, elinde ve bacağında hala yara izleri var. Görünüşe göre uyuyan ayı, Kutluata ve arkadaşları yaklaştığında uyanmış ve ardından yaşanan kovalamaca ve mücadele Kutluata'nın bir haftadan uzun bir süre yoğun bakımda kalmasına neden olmuş" bilgisi paylaşılmış.

Kutluata ise “Ayılardan korksak da korkmasak da bu işi yapmak zorundayız. Arıcılığa devam edeceğiz. Neredeyse her gün ayılarla karşılaşıyoruz. Ne zaman dağa çıksak bir ayıyla karşılaşıyoruz" diyor.