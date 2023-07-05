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26 il ihracatını artırdı, başı Muş çekti

Yılın ilk yarısında en fazla ihracatı 47,5 milyar dolarla İstanbul yaparken, ihracatını en çok artıran il yüzde 310 ile Muş oldu.

05 Temmuz 2023 | 14:52
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26 il ihracatını artırdı, başı Muş çekti

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, yılın ilk yarısında 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 1,8 azalarak 123 milyar 377 milyon dolara geriledi.

Ocak-haziran döneminde iller bazında yapılan ihracat ise (serbest bölgelerden yapılan ihracat hariç) yüzde 5,44 azalışla 107 milyar 801 milyon dolara düştü.

İlk yarıda en fazla ihracat 47 milyar 474 milyon dolarla İstanbul'dan yapılırken, megakent, iller bazında yapılan ihracattan yüzde 44 pay aldı.

İstanbul'u, 9 milyar dolarla Kocaeli, 8,1 milyar dolarla Bursa, 7,1 milyar dolarla İzmir, 5,7 milyar dolarla Ankara ve 4,6 milyar dolarla Gaziantep takip etti. İlk 10'da yer alan diğer iller 2,8 milyar dolarla Sakarya, 2,6 milyar dolarla Manisa, 2,1 milyar dolarla Denizli ve 1,6 milyar dolarla Konya oldu.

En az ihracatı ise 13,2 bin dolarla Bayburt, 746,6 bin dolarla Kars ve 1 milyon dolarla Tunceli yaptı.

15 il ihracatta 1 milyar doları aştı

İlk yarıda çift haneli ihracat rakamına sadece İstanbul ulaşırken, 15 il ihracatta 1 milyar dolar sınırını aştı.

6 il 999-500 milyon dolar, 26 il 499-100 milyon dolar, 25 il 99-10 milyon dolar aralığında, 9 il ise 9,9 milyon dolardan az ihracat yaptı.

26 il ihracatını artırdı

Bu yılın ilk yarısında 26 il ihracatını artırırken, 55 ilde düşüş yaşandı.

İhracatını oran bazında en çok artıran il yüzde 310 ile Muş oldu. Muş'un ihracatı 716 bin dolardan 2,93 milyon dolara yükseldi.

Muş'u, yüzde 207 artış ile (1 milyon 36 bin dolar) Tunceli, yüzde 23 artış ile (596,4 milyon dolar) Trabzon, yine yüzde 23 artış ile (17,6 milyon dolar) Sinop takip etti.

Artış oranı Çanakkale'de yüzde 19, Balıkesir'de yüzde 14, Muğla'da yüzde 13, Eskişehir'de yüzde 12, Kırklareli ve Artvin'de yüzde 11, Tekirdağ ve Adıyaman'da yüzde 10 olarak gerçekleşti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden Adıyaman ve Şanlıurfa'nın ihracatı ilk yarıda arttı.

İlk yarıda ihracatı en çok azalan iller yüzde 76 ile Bayburt, yüzde 71 ile Kırıkkale, yüzde 69 ile Yozgat, yüzde 58 ile Osmaniye ve Bingöl oldu.

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