Cumhuriyet'in ilanının yıldönümü olan 29 Ekim'de vatandaşlar, kutlamalara rahatlıkla katılabilmek amacıyla toplu ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olup olmadığını yoğun bir şekilde araştırıyor.

28 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhuriyet Bayramı arifesi olan 28 Ekim tarihinde toplu taşıma hizmetleri genellikle ücretli olarak sunulmaktadır. Zira resmî tatil sadece öğleden sonrasını kapsamaktadır.

Ancak, bazı yerel yönetimler (belediyeler), bayram yoğunluğunu ve vatandaşların ulaşım ihtiyacını göz önünde bulundurarak, 28 Ekim'de de ücretsiz ya da indirimli seferler düzenleyebilmektedir.

Bu nedenle, vatandaşların bu tür uygulamalardan yararlanabilmesi için yaşadıkları şehirdeki belediyelerin resmî duyurularını ve açıklamalarını yakından takip etmeleri büyük önem taşımaktadır.

29 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmî tatil olması dolayısıyla, bazı metro ve raylı sistem hatlarında ulaşımın ücretsiz yapılmasına dair karar Resmî Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 29 Ekim Çarşamba günü aşağıdaki hatlarda seferler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek:

Başkentray (Ankara)

Marmaray (İstanbul)

İZBAN (İzmir)

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı (İstanbul)

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı (İstanbul)

Bu karar, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına daha kolay ulaşımını sağlamayı amaçlamaktadır.

Geçmişteki resmî tatil uygulamalarında, İstanbul'da metro, metrobüs, İETT otobüsleri ve vapurların ücretsiz hizmet verdiği biliniyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmî tatil olması nedeniyle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) veya İETT'den henüz toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağına dair resmî bir açıklama gelmedi.

ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Başkentlilere önemli bir kolaylık sağlayacağını duyurdu.

EGO Genel Müdürlüğü'ne bağlı tüm otobüs, metro ve ANKARAY hatlarında ulaşım, 29 Ekim günü ücretsiz olacaktır.

Belediye Meclisi'nin aldığı karar gereği, millî ve dinî bayramlarda sabah 06.00 ile gece 23.59 saatleri arasında tüm EGO toplu taşıma araçlarından vatandaşlar ücretsiz yararlanabilmektedir.

EGO otobüsleri, 29 Ekim günü Cumartesi çalışma programına göre hizmet verecektir.

Vatandaşlar, otobüs saatleri ve güzergâh bilgilerini EGO'nun resmî internet sitesi ($www.ego.gov.tr$) veya EGO CEP’TE mobil uygulaması üzerinden takip edebilirler.

İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'deki toplu taşıma düzenlemesi kısmen netleşmiş durumdadır:

İZBAN: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan İZBAN hattı, yayımlanan resmî karar gereği 29 Ekim Çarşamba günü ücretsiz hizmet verecektir.

Ancak, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yerel toplu taşıma hizmetleri için henüz resmî bir açıklama gelmemiştir:

İZULAŞ otobüsleri, ESHOT ve İzmir Metro hatlarının ücretsiz olup olmayacağı konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden net bir duyuru beklenmektedir.

Geçmiş yıllardaki uygulamalar göz önüne alındığında, belediyenin Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına özel olarak bu hatlarda da ücretsiz veya indirimli sefer kararı alması güçlü bir beklentidir.