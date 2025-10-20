28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim salı günü okullar, özel ve devlet kurumları açık mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü yaklaşıyor. Cumhuriyet'in 102. yılında yine coşkuyla kutlanacağı etkinlikler düzenlenecek. Aynı zamanda 28 ve 29 Ekim 2025 tarihlerinin resmî tatil durumu, öğrenciler ve çalışanlar tarafından merak ediliyor.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Cumhuriyet Bayramı arifesi olan 28 Ekim 2025 Salı günü, her yıl olduğu gibi yarım gün resmî tatil olacak.

Resmî tatil yönetmeliğine göre, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren kamu kurumlarında mesai sona erecek.

Vatandaşlar, bu düzenleme sayesinde 28 Ekim Salı öğleden sonra başlayıp 29 Ekim Çarşamba günü sona erecek 1,5 günlük bir resmî tatil yapma imkânı bulacak.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise ülkemizde resmi tatil olarak kutlanıyor.

28 EKİM’DE KAPALI OLAN YERLER NERELER?

28 Ekim 2025 Salı günü, Cumhuriyet Bayramı arifesi olması sebebiyle, resmî yönetmeliğe uygun olarak saat 13.00'ten itibaren birçok kurum için mesai sona erecektir.

Saat 13.00'dan sonraki durum ve kurumların çalışma düzeni şöyledir: