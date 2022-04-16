Lüks bir Fransız kozmetik şirketi, Rusya’da faaliyetlerinin devam edeceğini açıklamasından birkaç gün sonra fikir değiştirdi. Dünya çapında 3 bin 85 mağazası olan şirket, geçen yıl 1,5 milyar euroluk ürün satmıştı.

L’Occitane yaptığı açıklamada, “Ukrayna’da artan askeri harekatın neden olduğu muazzam insani acıyı göz önünde bulundurarak ve dünya çapındaki çalışanlarımızı potansiyel kamu saldırganlığından korumak için, Rusya’daki kendi mağazalarımızı ve e-ticaret web sitelerimizi kapatmaya karar verdik” dedi.

Şirket geçen hafta BBC’ye yaptığı açıklamada ise Rusya’daki faaliyetlerine devam etme kararını savunmuş, çalışanlarının zarar görmesini istemediklerini söylemişti. Bazı tüketiciler de L’Occitane‘ı boykot çağrısı yapmıştı.

Şirketin en son yıllık ara yıllık raporuna göre, L’Occitane Rusya’da 110 mağaza işletiyor. Rusya, toplam satışlarının %3’ünü oluşturuyor.

Şirket, 2022 mali yılının ilk yarısında toplam 735 milyon dolarlık satış yaptı. Rusya’da yapılan satış tutarı ise 23,6 milyon dolar değerinde.

L’Occitane, hem Rus hem de Ukraynalı çalışanlarının maaşlarını ödemeye devam edeceğini söyledi.