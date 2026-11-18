Emlak vergisi 2026 yılı ikinci taksit ödeme dönemi devam ederken son ödeme tarihine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Kasım ayının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte ev, iş yeri, arsa ve arazi sahipleri, vergi borçlarını hangi tarihe kadar ve hangi kanallar üzerinden ödeyebileceklerini merak ediyor.
Peki, emlak vergisi 2. taksit ödemeleri için son gün ne zaman? 2026 emlak vergisi nasıl ve nereden ödenir? Emlak vergisinden kimler muaf olabilir? İşte ödeme sürecine ilişkin merak edilenler...
1 2026 emlak vergisi 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman?
Konut, iş yeri, arsa ve arazi sahiplerini ilgilendiren 2026 yılı emlak vergisinin ikinci taksitinde ödeme için geri sayım başladı.
Mükelleflerin borçlarını kapatmaları için son gün 30 Kasım Pazartesi olarak belirlenirken, bu tarihin aşılması halinde ödenmeyen tutarlara aylık yüzde 3,5 gecikme zammı eklenecek.
2 Emlak vergisi ödemeleri nereden ve nasıl yapılır?
Emlak vergisi borçları, gayrimenkulün bulunduğu ilçedeki ilgili belediyeye ödeniyor. Vatandaşlar, ödemelerini belediye veznelerinden doğrudan yapabilecekleri gibi belediyelerin çevrim içi ödeme sistemlerini veya e-Devlet üzerinden sunulan ilgili hizmetleri de kullanabiliyor.
3 Emlak vergisi borç sorgulama nasıl yapılır?
Emlak vergisinde yılın ilk taksit ödemeleri mart, nisan ve mayıs aylarını kapsarken ikinci taksit için kasım ayı esas alınıyor. Vergi borçlarının bulunup bulunmadığını kontrol etmek isteyen mükellefler, ilgili belediyelere başvurabilecekleri gibi e-Devlet ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) İnternet Vergi Dairesi üzerinden sunulan hizmetlerden de yararlanabiliyor.
4 EMLAK VERGİSİ BORCU SORGULAMA VE ÖDEME EKRANI
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5 2026 emlak vergisinden kimler muaf? Emekliler için şartlar neler?
Emlak vergisinde belirli şartları karşılayan emekliler ve bazı hak sahipleri, sıfır oranlı vergi uygulamasından yararlanabiliyor. Emeklilerin bu haktan faydalanabilmesi için brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek bir konuta sahip olması ve herhangi bir işte çalışmaması gerekiyor.
Mevduat faizi, temettü ve benzeri menkul sermaye iratlarından elde edilen gelirlerin toplamının 330 bin TL'yi aşması halinde de muafiyet hakkı kaybediliyor. Dul ve yetim aylığı alanlar, engelliler, gaziler ve şehit yakınları da belirlenen koşullar kapsamında emlak vergisi muafiyetinden yararlanabiliyor.
Öte yandan, tek konutunu kiraya vererek başka bir evde kiracı olarak yaşayan emekliler muafiyetten faydalanabilirken, kira ödemeden farklı bir konutta oturanlar için bu hak geçerli olmuyor.
6 Yazlık konutlarda ve emekli çiftlerde emlak vergisi muafiyeti
Yazlık konutlarda emlak vergisi muafiyeti, kullanım amacına göre değişiyor. Yalnızca tatil dönemlerinde kullanılan yazlıklar muafiyet dışında tutulurken emeklinin yıl boyunca yaşadığı tek yazlık konut için bu haktan yararlanılabiliyor.
Emekli çiftin erkeğe ait evde yaşaması ve kadının kendi konutunu kiraya vermesi durumunda yalnızca erkeğin evine muafiyet uygulanıyor. Kadının sahip olduğu konutun boş olması ve diğer şartların karşılanması halinde ise her iki ev için de emlak vergisi muafiyetinden yararlanılabiliyor.