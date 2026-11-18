Emlak vergisinde belirli şartları karşılayan emekliler ve bazı hak sahipleri, sıfır oranlı vergi uygulamasından yararlanabiliyor. Emeklilerin bu haktan faydalanabilmesi için brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek bir konuta sahip olması ve herhangi bir işte çalışmaması gerekiyor.

Mevduat faizi, temettü ve benzeri menkul sermaye iratlarından elde edilen gelirlerin toplamının 330 bin TL'yi aşması halinde de muafiyet hakkı kaybediliyor. Dul ve yetim aylığı alanlar, engelliler, gaziler ve şehit yakınları da belirlenen koşullar kapsamında emlak vergisi muafiyetinden yararlanabiliyor.

Öte yandan, tek konutunu kiraya vererek başka bir evde kiracı olarak yaşayan emekliler muafiyetten faydalanabilirken, kira ödemeden farklı bir konutta oturanlar için bu hak geçerli olmuyor.