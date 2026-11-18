Hibrit otomobillere ilişkin ilk veri, 2011 yılında 23 olarak kaydedildi. Trafiğe kayıtlı hibrit otomobillerin sayısı 2019'da 13 bin 877'ye çıkarken 2023 sonu itibarıyla 222 bin 328, 2024'te 391 bin 296, 2025'te 697 bin 27 olarak hesaplandı. Bu sayı Ekim 2026 itibarıyla 938 bin 8'e çıktı.