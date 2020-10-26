Kadın girişimcilerin markalaşmalarının sağlanması, kültürel ögeleri taşıyan ürünlerin tasarlanması, sergilenmesi ve pazarlanmasına katkıda bulunulması, yurt dışında bilinen global bir marka oluşturularak katma değeri yüksek ürünlerle ihracat yapılmasına destek olunmasını hedefleyen “Yükselen Markalar” projesi başladı.

Proje, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) liderliğinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu (İKGK) ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) iş birliğinde hayata geçirildi.

655 kadın girişimcinin başvurduğu projeye, katılım koşullarını sağlayan ve kendi ürünlerini üreterek satış yapmaya başlamış 416 kadın girişimci kabul edildi. 416 kadın girişimci, ağırlıklı olarak moda, tekstil, tasarım, kozmetik, bakım ürünleri, kültürel ögeleri yansıtan ürünler ile gıda ürünleri alanlarında faaliyet gösteriyor.

Proje kapsamında, katılımcılara alanlarında uzman iş insanları tarafından eğitimler veriliyor. Ayrıca, eğitimlerin tamamlanmasıyla belirlenen sektörlerde katılımcılara çeşitli mentorluk hizmetleri verilmesi hedefleniyor.

Programa katılan eğitmenler, sektörlerindeki bilgi ve tecrübelerini proje boyunca eğitimler, atölye çalışmaları, çalıştaylar, paneller gibi organizasyonlar ile katılımcılara aktarmayı sürdürecek.

“Kadın girişimcilerimiz yenilikçi, rekabetçi ve öncü” *

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Yükselen Markalar” projesine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje ile üretimin içindeki kadın girişimcilerin yeni bir aşamaya taşınarak markalaşmalarının hedeflendiğini, kadın girişimcilerin yenilikçi, rekabetçi ve öncü olduğunu söyledi.

Hatice Güner Kal başkanlığındaki İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu ile çok önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini anlatan Avdagiç, şimdi Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin de paydaş olarak içinde bulunduğu Yükselen Markalar projesiyle üretimin içindeki kadın girişimcileri yeni bir aşamaya taşıdıklarını kaydetti.

Projeyle kadınların, zaten sahip oldukları girişimci özelliklerini keşfetmelerine aracı olduklarını aktaran Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Girişimciler, yenilikçi, risk almayı bilen, öncü ve rekabetçi düşünceye sahiptir. Bu özellikler kadınlarda mevcut. Öyleyse bize düşen bu niteliklerin ortaya çıkmasını temin etmek. İşte biz de bunu Yükselen Markalar projesiyle yapıyoruz. Bir başka ifadeyle, markalaşmalarını sağlıyoruz. Gerekli niteliklere sahip ürünlerini, hak ettikleri küresel değere kavuşturuyoruz. Elbette bütün bunları, uzman ve akademisyen eğitmenlerimizle birlikte yapacağız. Onlar bilgi ve deneyimlerini bizimle paylaşacak. Böylece girişimciliğin temel hareket ettiricisi olan, ‘nasıl yapılacağına’ dair etkin bir aktarım gerçekleşecek.”

Markalaşmadan pazarlamaya, elektronik ticaretten kozmetik ve gastronomiye kadar birçok başlıkta 60’tan fazla uzmanın proje kapsamında eğitim vereceğini bildiren Avdagiç, eğitimlerin Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin altyapısıyla gerçekleşeceğini söyledi.

Avdagiç, pandeminin tüm olumsuzluklarına rağmen projeye 655 kişinin başvurmasının kendilerini çok sevindirdiğini ifade ederek, “Bu, oldukça yüksek bir rakam… Kadınların iş dünyasında öncü olmaya kararlı ve istekli olduğunu gösteriyor. Bu nedenle temel kabul şartlarını taşıyan her müracaat sahibinin katılımını gözettik. Eğitimlerimiz 416 kişiyle başladı.” diye konuştu.