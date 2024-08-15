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Kuzey Kore, 5 yılın ardından turizm için kapılarını açıyor

Kuzey Kore, Kovid-19 salgını nedeniyle 5 yıldır turizme kapalı tuttuğu sınır kapılarını bir şehir için yeniden açıyor.

15 Ağustos 2024 | 12:54
Kuzey Kore, 5 yılın ardından turizm için kapılarını açıyor

BBC'nin haberine göre, Kuzey Kore hükümeti Kovid-19 salgını nedeniyle 5 yıldır turizme kapalı tuttuğu kapılarını, yabancı turistler için ülkenin kuzeyinde bulunan dağlık şehir Samjiyon ile aralıkta yeniden açacak.

Çin merkezli en az 2 tur şirketi, turistlerin yakında Samjiyon'u ziyaret edebileceklerini duyururken, Şangay merkezli bir tur şirketi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şimdiye kadar sadece Samjiyon'un turizme açılmasının resmen doğrulandığını ancak ilerleyen süreçte Pyongyang ve diğer şehirlerin de açılacağını düşündüklerini belirtti.

Kuzey Kore, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından sınırlarını dış dünyaya kapatmış ancak Temmuz 2023'te Çin ve Rusya'dan gelen resmi heyetlerle ağustosta yurt dışında yaşayan vatandaşlarının yeniden ülkeye girişine izin vererek 2020'nin başlarında uygulamaya koyduğu sınır kısıtlamalarını gevşetmeye başlamıştı.

Pyongyang ayrıca, Moskova ile arasındaki iyi ilişkiler nedeniyle 2024'ün başında Rus turistlerin Kuzey Kore'yi ziyaret etmesine izin vermişti.

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Bir şirketten daha halka arz başvurusu
Norveç varlık fonu 3 hissede satış yaptı
Borsada çarşamba günü 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada 3 hisseye kredili işlem yasağı
Kontrolmatik (KONTR) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihi belli oldu
12 Ağustos borsada gün sonu özeti
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (13 Ağustos)
Borsada salı günü (bugün) 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
GERİ
İLERİ
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