Yaklaşık iki yıl önce ortak olan İsviçreli parfüm ve esans üreticisi Firmenich ve Gülçiçek ailesine ait MG International yeni bir yatırıma soyundu. Gebze’de 500 milyon TL yatırımla yapılacak tesisle üretim kapasitesi 20 bin tona çıkacak.

Dünyanın en büyük parfüm ve aroma üreticilerinden İsviçreli Firmenich ve Gülçiçek ailesine ait esans üreticisi MG International Gebze’de yeni bir yatırım için harekete geçti.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde temeli atılan tesis için 500 milyon lira (47 milyon isviçre frangı) yatırım planlanıyor. 15 bin metrekare üzerine kurulu tesiste yıllık 20 bin tonluk üretim yapılacak. Böylece Türkiye’de 5 bin ton olan üretim kapasitesi 25 bin tona çıkacak.

MG International’ın 2019 yılında ortak işbirliği anlaşması imzaladığı Firmenich, yeni tesisi ile birlikte bölgesel servis ağını güçlendirecek. Bu yatırımla Türkiye’nin üretim üssü haline geleceğini söyleyen Firmenich CEO’su Gilbert Ghostine, “Yatırımı 2023 yılında yani Cumhuriyetin 100’üncü yılında açmayı planlıyoruz” diyor.

Türkiye’nin coğrafi lokasyonu, endüstriyel gücü ve genç, yetenekli mühendisleriyle bizim için çok önemli bir pazar olduğuna dikkat çeken Ghostine, “Türkiye üzerinden Ortadoğu ve Afrika gibi pazarlara ihracat yapmayı hedefliyoruz. Bu yatırımlar Gebze’yi bir üretim üssü haline getirmeyi planlıyoruz” diyor.

100 KİŞİYE İSTİHDAM YARATACAK

Hali hazırda MG International’ın Gebze’deki tesislerinde 350 kişi çalışıyor. Yeni tesisle 100 kişiye istihdam yaratılması planlanıyor.

MG International’ın 2021 ciro hedefi 70 milyon dolar. Şirketin satışlarının yüzde 28 ihracattan geliyor. Katma değerli ihracat yaptıklarını söyleyen MG International Fragrance Company CEO’su Aslan Gülçiçek, “Katma değerimiz Türkiye ortalamasının çok üstünde. Kilogram başına 22 dolarlık ürün satıyoruz” diyor.

“TÜKETİCİ TERCİHLERİ SOFİSTİKE”

Türkiye’deki tüketim alışkanlıklarıyla ilgili bilgi veren Ghostine, “Türkiye’de uluslarası ve yerel markalar var. Tüketicinin aroma ve koku anlamında tercihleri sofistike. Tutku seviyesi açısından Fransa ve Amerika seviyesinde konumlandırabilir” diye konuşuyor.