6,5 milyon liraya yapılacak işi 2,5 milyona bitirdiler

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 5 köyün su ihtiyacını karşılayacak olan su hattı, ilçe kaymakamlığı, köylüler ve muhtarların yaptığı imece çalışmasıyla müteahhite ihale edilmeden yapıldı. Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin, 6,5 milyona mal olacak işi 2,5 milyona tamamlandıklarını söyledi.
1 2,5 MİLYON LİRAYA TAMAMLANDI
Akçakoca İlçesinde Balatlı, Beyören, Dadalı, Fakıllı ve Doğancılar köylerinde yaşanan su sıkıntısı yeni su hattı ile giderildi. Balatlı köyünde bulunan kaynaktan, suyun ortak depoya getirilmesi için Akçakoca Kaymakamlığı, köylüler ve muhtarlar ortak çalışma yaptılar. Bu sayede su hattı ihalesi müteahhit firmaya verilmedi ve 6,5 milyon liraya mal olması hesaplanan su hattı işi 2,5 milyona tamamlandı.
2 5 KÖYÜN SU SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin, çalışmalar hakkında bilgi vererek "Bu su gerçekten çok önemli. Burada toplanmış olmamızın ayrı bir anlamı var. Sadece Balatlı köyünün değil, 5 köyümüzün su sorununa çare olacak bir kaynak bu" dedi.
3 "KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ OLARAK İŞİ BİZZAT YAPTIK"
Pişkin sözlerini şöyle tamamladı:
"Aslında bu suyu bayındırlık birim fiyatları ile bir müteahhite yaptıracak olsak 6,5 milyonun üzerinde maliyeti olacak bir çalışma ama Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak işi bizzat biz yaptık. Köylülerimiz ve muhtarlarımız destek verdiler. Araya müteahhit koymadan suyu 2,5 milyona bitirmiş olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."