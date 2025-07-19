6,5 milyon liraya yapılacak işi 2,5 milyona bitirdiler

Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin, çalışmalar hakkında bilgi vererek "Bu su gerçekten çok önemli. Burada toplanmış olmamızın ayrı bir anlamı var. Sadece Balatlı köyünün değil, 5 köyümüzün su sorununa çare olacak bir kaynak bu" dedi.