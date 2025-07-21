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6 ayda 35,5 milyar TL'lik kaçak eşya yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, 2025'in ilk yarısında gümrüklerde 3 bin 650 operasyonda 35 milyar 513 milyon liralık kaçak eşyaya el koydu.

21 Temmuz 2025 | 09:12
6 ayda 35,5 milyar TL'lik kaçak eşya yakalandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2025'in ocak-haziran döneminde gümrüklerde gerçekleştirilen operasyonlar ve ele geçirilen kaçak eşyalara ilişkin bilgi verildi.

Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerince yeni nesil teknolojiye sahip sistemler ve geliştirilmiş analiz teknikleri kullanılarak yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında, bu yılın ilk 6 ayında 3 bin 650 operasyon gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, "Söz konusu dönemde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 114 artışla toplam 35 milyar 513 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalaması gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.

Haziranda 9,1 milyar liralık yakalama

Operasyonlarda çeşitli türlerde kaçak eşyaya el konulduğu belirtilen açıklamada, bunların arasında 18,7 ton uyuşturucu madde, 96 milyon 668 bin tütün, tütün mamulü ve içki, 33 milyon 365 bin tekstil malzemesi, 29 milyon 866 bin çeşitli eşya, canlı hayvan, elektronik eşya ve tarihi eserin yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Haziran 2025'te yürütülen operasyonlar neticesinde de geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 199 artışla 9 milyar 67 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildiğine işaret edilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"3,4 ton uyuşturucu madde, 16 milyon 710 bin tütün, tütün mamulü ve içki, 9 milyon 872 bin çeşitli eşya, 4 milyon 458 bin tıbbi malzeme ele geçirildi. 

Bakanlık, ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamına sebep olarak ticari işleyişi sekteye uğratan ve toplum sağlığını tehdit ederek gençleri bağımlılığa sürüklemeye çalışan kaçakçılığın hiçbir türüne geçit vermemektedir."

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