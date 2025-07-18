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600 bin kamu işçisi için 3. zam teklifi belli oldu

Son teklifle birlikte oran, ilk 6 ay için yüzde 17'den yüzde 24'e çıkarıldı.

18 Temmuz 2025 | 11:43
Son Güncellenme: 18 Temmuz 2025 | 12:08
600 bin kamu işçisi için 3. zam teklifi belli oldu

Toplantı, saat 11.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantı sonrası TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli basın mensuplarına açıklamada bulundu.

İlk teklifte hükümet, 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için de yüzde 8 zam teklif etmişti. 

İkinci teklifte bu oranlar 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17'ye, ikinci 6 ayı için yüzde 10'a çıkarılmıştı.

Son teklifle birlikte oran, ilk 6 ay için yüzde 17'den yüzde 24'e çıkarıldı.

Yeni teklif önümüzdeki hafta TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ tarafından değerlendirilecek.

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