Toplantı, saat 11.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantı sonrası TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli basın mensuplarına açıklamada bulundu.

İlk teklifte hükümet, 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için de yüzde 8 zam teklif etmişti.

İkinci teklifte bu oranlar 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17'ye, ikinci 6 ayı için yüzde 10'a çıkarılmıştı.

Son teklifle birlikte oran, ilk 6 ay için yüzde 17'den yüzde 24'e çıkarıldı.

Yeni teklif önümüzdeki hafta TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ tarafından değerlendirilecek.