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  • 61,9 milyar TL'lik selüloz yatırımına devlet desteği verilecek

61,9 milyar TL'lik selüloz yatırımına devlet desteği verilecek

Adana'da, Maren Maraş Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılacak selüloz üretim tesisi "proje bazlı desteklerden" yararlanacak.

20 Nisan 2023 | 10:10
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61,9 milyar TL'lik selüloz yatırımına devlet desteği verilecek

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Maren Maraş Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılacak selüloz üretim tesisi ve liman yatırımı, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde desteklenecek.

Başlangıç tarihi 10 Mart 2023 olan yatırım için 5 yıllık süre hedefleniyor.

Sabit yatırım tutarı 61 milyar 910 milyon lira olan proje ile 1630 ilave istihdam öngörülüyor.

Yatırım süresi sonunda yılda 1 milyon ton selüloz üretim, 6 milyon ton kuru yük kapasitesine ulaşılacak.

Yatırım projesine gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, nitelikli personel desteği, faiz ve/veya kar payı desteği, enerji desteği, yatırım yeri tahsisi destekleri verilecek.

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