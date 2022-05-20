Konut kredilerinde faiz indirimi sonrasında yaşanan fiyat artışlarına yönelik denetim başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, özel ekipler oluşturdu. Bir günde yüzde 30’a varan artışlar tespit edilirken, 64 bin kişi hakkında vergi dahil ceza işlemi uygulanması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, konut satış fiyatlarındaki fahiş artışlara karşı harekete geçti.

64 bin kişi hakkında inceleme ve denetim başlattı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin 9 Mayıs’taki toplantısında, konut sektörüne yönelik üç çözüm paketi geliştirildi.

Sıfır ve ikinci el konut satışlarına düşük maliyetli finansman sağlanması kararı alındı.

Ancak kamu bankalarının konut kredisi faizlerindeki indirimi uygulamaya başlaması öncesinde konut satış fiyatlarında artışlar yaşandı.

BİR GÜNDE YÜZDE 30’A VARAN ARTIŞ YAPILDIĞI BELİRLENDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 16 Mayıs’ta konut sektörü temsilcileriyle yaptığı toplantıda, 5 internet sitesinde 64 bin kişinin tespit edildiğini belirterek, bu kişilerin yüzde 10 ile 30 arasında fiyat artışı yaptığı bilgisini paylaştı.

Bu gelişmelerin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, Gayrimenkul Sektöründe Yoğun Vergi Denetimi Başlattı.

Kurul yetkilileri, konut sahibi olmayı kolaylaştırma ve sektörü canlandırma hedeflerine yönelik faiz indiriminin fırsata çevrilerek fahiş fiyat artışları yapıldığına dikkat çekti. (NTV)