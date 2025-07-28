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7 rekor birden kırdı: 157.630 yolcu

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, dün 157 bin 630 yolcuya hizmet vererek, yolcu ve uçuş trafiğinde 7 rekora birden imza attı.

28 Temmuz 2025 | 12:41
7 rekor birden kırdı: 157.630 yolcu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ISG'de dün başta dış hatlar yolcu ve uçuş rakamları olmak üzere önemli artışlar yaşandı ve 7 ayrı kategoride birden rekor kırıldı.

Havalimanının bu en yoğun gününde 157 bin 630 misafire hizmet verilirken, toplam yolcu ve uçuş sayısıyla birlikte dış hat gelen ve giden yolcu, gelen uçuş sayısı, dış hat toplam uçuş ve yolcu sayısında da rekor yaşandı.

Yurt dışı uçuş verilerinde en son 20 Temmuz'da ulaşılan rekorlar dün yenilendi. 

Buna göre, dış hatlar gelen yolcu sayısı 43 bin 864'ten 44 bin 446'ya, uçuş sayısı da 234'ten 237'ye yükseldi. Dış hatlar giden yolcu sayısı da 41 bin 969'dan 43 bin 499'a çıktı. 

Böylece, 20 Temmuz'da 85 bin 833 olan dış hatlardaki toplam günlük yolcu sayısı 87 bin 945'e ulaştı. Dış hatlar toplam uçuş sayısı da 475 olarak kayıtlara geçti.

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