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8 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden, DEAŞ ve El Kaide bağlantılı 8 kişinin Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.

09 Mayıs 2023 | 10:18
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8 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Bakanlık tarafından hazırlanan "Mal Varlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden DEAŞ ve El Kaide bağlantılı Abdulsamet Çelik, Amer Onay, Ensari Ersoy, Muhammed Korkmaz, Murat Demir, Sevda Vural, Sinan Öksüz, Tarkan Niğdelioğlu'nun Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.

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