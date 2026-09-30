Marmaris'te kruvaziyer hareketliliği: Yüzlerce turist ilçeye geldi

Marmaris, 368 yolcusuyla gelen "Astoria Grande" adlı kruvaziyeri ağırladı. İskenderiye Limanı ziyaretinin ardından rotasını Muğla'ya çeviren Palau bayraklı gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştı.
1 Kruvaziyerin uzunluğu 194 metre
İskenderiye Limanı ziyaretinin ardından rotasını Marmaris'e çeviren gemi, limanın büyük iskelesine yanaştırıldı. 194 metrelik kruvaziyerde, çoğu Rus uyruklu 368 yolcu ve 352 personel bulunduğu belirtildi.
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan yolcular, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı gibi turistik yerleri ziyaret etti.