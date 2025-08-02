80 yaş üstü insanların hayatlarında en çok pişman oldukları iki şey

Huffpost tarafından 80 yaş üzerindeki kişilerle yapılan bir anketin sonuçları 80 yaş üstü insanların yaşamlarına dair en çok pişman oldukları şeyleri sıralıyor. Katılımcılar arasında özellikle iki konu öne çıkmış.

1. Diğer insanlar ne düşünür?

Ankete göre başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğü aslında sanıldığı kadar önemli değil. Habere göre insanlar çoğunlukla kendi dertleriyle meşguldür ve sanıldığından çok daha az şekilde başkalarına dikkat eder. Başkalarının hakkınızda ne düşündüğünü kafaya takmak, yalnızca gereksiz bir yük oluşturur. Anket sonuçlarına göre, 80 yaş üzeri birçok kişi, bu tür düşüncelerle vakit kaybettiklerini pişmanlıkla dile getiriyor.

2. Sürekli kaygılanmak

Sürekli bir şeyleri kurmak, gelecekte ne olacağını düşünüp kaygılanmak... Bu da katılımcıların en çok pişmanlık duyduğu şeylerden biri. Henüz gerçekleşmemiş olaylar hakkında endişelenmek, oldukça yaygın bir alışkanlık. Ankete katılanlara göre cesurca ilerlemek ve olasılıkların sizi yavaşlatmasına izin vermemek en iyisi.

Huffpost’un bulgularını, New York’taki Cornell Üniversitesi profesörlerinden Karl Pillemer de destekliyor. Pillemer başlangıçta, daha çok düşüncesizce alınmış iş kararları ya da ilişkiler hakkında cevaplar bekliyordu ama yanıldı: Profesörün yaptığı ankette yaşlı insanların büyük çoğunluğu, en çok pişman oldukları şeyin “hayatları boyunca çok fazla endişelenmiş olmak” olduğunu belirtti.