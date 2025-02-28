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ABD'de 80 yıllık perakende devi iflas ediyor

ABD’nin en büyük kumaş ve el işi perakendecilerinden biri olan Joann, iflas sürecine girerek tüm mağazalarını kapatma kararı aldı. 80 yılı aşkın süredir hizmet veren şirket, artan operasyonel zorluklar, stok sıkıntısı ve düşük tüketici talebi nedeniyle faaliyetlerini sonlandırıyor.

28 Şubat 2025 | 01:47
ABD'de 80 yıllık perakende devi iflas ediyor

Kumaş ve el sanatları perakendecisi Joann, 80 yılı aşkın bir geçmişe sahip olmasına rağmen finansal zorluklar nedeniyle iflas bayrağını çekti. Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre şirket, ABD genelindeki tüm mağazalarını kapatma kararı aldığını duyurdu.

Hudson, Ohio merkezli perakendeci, 2024 yılının Ocak ayında ikinci kez 11. Bölüm iflas koruma başvurusunda bulunmuştu. Ancak tüketici talebindeki durgunluk ve stok sıkıntıları nedeniyle finansal yapısını düzeltemeyen şirket, iflas sürecine devam ederek tüm faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

İFLAS SÜRECİ VE KAPANIŞ PLANLARI

Joann, ilk olarak mağazalarının açık kalacağını taahhüt etmişti. Ancak, bu ayın başlarında yapılan açıklamada 500 mağazanın, yani ülke genelindeki lokasyonlarının yarısından fazlasının kapatılacağı belirtildi.

Şirket, GA Group’un kazanan teklif sahibi olarak Joann’ın tüm varlıklarını satın aldığını ve mağaza kapanış sürecinin resmen başladığını duyurdu.

Bu süreçte, Joann mağazalarında ve online platformlarda tasfiye satışları yapılacak. Şirket, son satışlarını birkaç hafta içinde tamamlamayı hedeflediğini açıkladı.

JOANN’IN RESMİ AÇIKLAMASI

Joann, web sitesinde yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şirketi ayakta tutabilmek için yönetim ekibimiz, yönetim kurulumuz ve yasal danışmanlarımız ellerinden gelen tüm çabayı gösterdi. Ancak operasyonları sürdüremeyeceğimiz noktaya geldik. Tüm paydaşlarımız üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirerek, kapanış sürecini düzenli bir şekilde yönetmeye kararlıyız."

Şirket, mağaza kapanış tarihleri ve web sitesindeki değişiklikler hakkında detayların en kısa sürede duyurulacağını bildirdi.

 

 

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