MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince İstanbul merkezli Ankara, Sakarya, Osmaniye, Bayburt, Giresun, Malatya, Yalova ve Bolu'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda örgütsel para transferinde HAKMAR ve TATBAK şirketlerini kullandığı iddia edilen zincir marketlerin sahibi Z.D. ve polis memurluğundan ihraç edilen C.G. ile örgütten yardım aldığı belirtilen 24 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesi ile HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atandı.

NTV’nin aktardığı habere göre güvenlik güçleri, Hakmar’ın Sancaktepe’deki genel müdürlüğünde arama yaptı. Arama sonucu, müdürlük binasında iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğu ve burada toplantılar yapıldığı belirtildi.