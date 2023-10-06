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  • 9. Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı, 11 Ekim’de Hatay’da

9. Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı, 11 Ekim’de Hatay’da

UNICEF, UNFPA, UN Women ve Aydın Doğan Vakfı’nın iş birliğinde her yıl 11 Ekim’de gerçekleştirilen Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı’nın 9’uncusu bu yıl Hatay’da gerçekleşecek. ‘Kız Çocukları Geleceği Yeniden İnşa Ediyor’ temasıyla düzenlenen konferansta, afet bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye’de kız çocuklarının geleceği umut ve güvenle şekillendirmelerini destekleyecek çözümler ele alınacak.

06 Ekim 2023 | 16:00
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9. Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı, 11 Ekim’de Hatay’da

UNICEF, UNFPA, UN Women ve Aydın Doğan Vakfı’nın iş birliğiyle 2015 yılından bu yana düzenlenen ve kız çocuklarına potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gerekli destek mekanizmalarının kurulmasına öncülük etmeyi amaçlayan 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı, bu yıl Hatay’da gerçekleşecek. Konferans, yıkıcı deprem felaketinin ardından şehirlerin yeniden inşasında kız çocuklarının rolü ve liderliğine ve aynı zamanda kız çocuklarının gelişiminin toplumsal kalkınma için önemine dikkat çekecek.

Gazeteci Afşin Yurdakul’un sunuculuğunda ve moderatörlüğünde gerçekleşecek olan konferansta, Hatay Vali Yardımcısı Gökay İçen, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş bölge için durum değerlendirmesinde bulunacak.

Aydın Doğan Vakfı Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, UNFPA Türkiye Temsilcisi Hassan Mohtashami ve UN Women Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova’nın katılacağı ortak oturumda depremden etkilenen kız çocuklarının ihtiyaçları ve bunlara yönelik yapılan çalışmalar tartışılacak. ‘Gençlerin Sesi’ bölümü ile sahnede gençlerin kendi taleplerinin de sunulacağı konferansta ayrıca UNICEF Çocuk Hakları Savunucusu, sanatçı Hadise de konuşmacılar arasında yer alacak.  

Deprem bölgesinde kız çocuklarının sesi, geleceğe umut oluyor

6 Şubat depremlerinin ardından bölgede yapılan değerlendirmeler, emziren anneler başta olmak üzere kadınlar ve kız çocuklarının orantısız olarak etkilendiğini gösteriyor. Kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddet, çocuk yaşta evlilik, istenmeyen gebelikler ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi risklerde ise artış görülebiliyor.  

Bu risklerin azaltılması ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kentler inşa edilmesi için kız çocukları ve genç kadınların ihtiyaç duydukları araçlara ve destek mekanizmalarına erişimi kritik önem taşıyor. Aynı zamanda onların sesinin duyulduğu platformlar yaratılması, kız çocukları ve genç kadınların bu dönüşümde birer aktör ve lider olabilmesine etki ediyor. Bu kapsamda UNICEF, UNFPA, UN Women ve Aydın Doğan Vakfı hem ortak hem de kurumsal eylemlerle bu sürece destek sunuyor. Böylece bölgede yaşamlar ve şehirler yeniden inşa edilirken, yürütülen pek çok çalışmanın yanı sıra, gençlerin ve kız çocuklarının sesini duyurma hedefiyle 6 gençlik çalıştayı gerçekleştirildi. 11 Ekim’de, Hatay’daki 9. Uluslararası Kız Çocukları Günü Konferansı da bu çalışmalara güç ve ivme katacak. Kız çocukları ve genç kadınların ilham veren hikayeleri ve özgün görüş, deneyim ve fikirleri geleceğin şekillenmesine hizmet edecek.

 

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