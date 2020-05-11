İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Şehir Giriş – Çıkış Tedbirleri (Seyahat Kısıtlaması) konulu yeni bir genelge gönderdi.
SEYAHAT YASAĞI BİTEN İLLER HANGİLERİ?
Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon’da seyahat kısıtlaması saat 00.00’dan itibaren sona eriyor.
HANGİ İLLERDE KISITLAMA DEVAM EDECEK?
Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van, Zonguldak’ta kısıtlama sürecek.
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