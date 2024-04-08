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Yunanistan Kapı Vizesi Nedir? Nasıl ve Nereden Alınır? 9 Soru 9 Cevap

Yunan adalarına kapıda vize uygulaması kaç günlük alınabilir? Kapıda vizeye başvururken nelere dikkat edilmeli? Kapı vizesi ücreti ne? Aynı vizeyle birden fazla adaya geçiş mümkün mü? İşte merak edilen sorular ve yanıtları...

08 Nisan 2024 | 12:13
Son Güncellenme: 08 Nisan 2024 | 14:55
Yunanistan Kapı Vizesi Nedir? Nasıl ve Nereden Alınır? 9 Soru 9 Cevap

ekonomist.com.tr / Türkiye'den Yunan adalarına kapıda vize uygulaması başladı. Vize gecikmelerinin de etkisiyle kapıda kolay vize uygulaması Türk tatilcilerin de ilgi odağı oldu. Peki, kapıda kolay vize nedir? Nasıl alınır? Hangi belgeler gerekiyor? Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Tatilsepeti, ilk aşamada 5 adada başlayan kapıda vize uygulaması hakkında merak edilenleri yanıtladı.

İşte 9 Soruda Kapıda Kolay Vize ile Yunan Adaları:

Kapıda vize için nereye başvurulacak? Başvurular online mı olacak?

Başvuru formları ve evrakların feribot, tur şirketleri gibi aracı firmalar üzerinden alındığı; Yunan tarafının bireysel başvuru almadığı, sadece aracı firmalar üzerinden evrakları kabul ettiği belirtiliyor.  

Hangi belgeler gerekiyor?

Biyometrik fotoğraf, nüfus cüzdanı ve fotokopisi, önceki Schengen vizeleriyle birlikte pasaport fotokopisi, seyahat sağlık sigortası, gelir belgeleri, konaklama belgesi, feribot bileti, gelir beyanı, başvuru formu (formu acenteler veriyor) gibi belgelerle; başvurunun seyahatten 48 saat önceden yapılması gerekiyor.

Kapıda vizenin maliyeti ne?

Kapıda vize başvuru bedeli 60 Euro olarak belirlenmiş olmakla birlikte üzerine 20, 30 Euro aracı firmaların servis bedelleri de ekleniyor.

Kapı vizesi kaç günlük olabiliyor?

Vize 7 gün geçerli ve tek giriş çıkışlı olacak. Günübirlik konaklama yapanlar; aynı vizeyi 7 gün içinde bir kez daha kullanamayacak. 

Bir vize ile kaç giriş çıkış yapılabiliyor?

Her vize tek giriş için geçerli olacak.

Hangi adalara gidilebiliyor?

Kapıda vize ile Samos (Sisam), Kos (İstanköy), Rodos, Sakız,  Limni, Simi, Meis, Leros, Kalimnos adalarına gidilebilecek. Uygulama ilk olarak limanlardaki altyapının elverişli olduğu Rodos, Kos, Midilli, Sakız ve Samos adalarında başladı. Diğer adalara geçişlerin daha sonra başlaması bekleniyor.

Kapıda vize uygulaması hangi limanlarda geçerli olacak?

Kapıda vize liman kapılarında geçerli olacak. Rodos için Marmaris ve Fethiye, Kos, Kalymnos ve Leros için Bodrum, Sakız için Çeşme, Samos için Kuşadası, Midilli için İzmir ve Ayvalık, Limni için Çanakkale, Simi için Datça ve Marmaris, Meis için de Kaş limanlarından geçiş yapılabilecek.  

En çok hangi adalar talep alıyor?

En yoğun ilgi gören adaların başında her zamanki gibi Rodos var. Ardından Kos ve Midilli geliyor.

Kapıda vizeye başvururken dikkat edilmesi gerekenler

  • Kapıda vize de diğer vize prosedürlerini içerdiğinden belgelerin tam olması önemlidir.
  • İnternetten alınan belgelerin (banka dökümleri vs) yeterli olduğu belirtiliyor.
  • Seyahat tarihinden en az 2 gün önce vize başvurusunun yapılması gerekiyor. 
  • Başvurudaki pasaportun en az 3 ay geçerlilik süresi olması gerekiyor.
  • Başvurudaki pasaportunuzda KKTC giriş kaşesi olmadığından emin olunuz.
  • Daha önce Schengen vize reddi alanların başvurusu yine red alabilir.  
  • Vize evraklarını bireysel olarak gidilecek ada yetkililerine iletmek mümkün olmuyor. Yunan tarafının evrakları aracı firmalar (feribot, tur acenteleri) üzerinden kabul ettiği belirtiliyor.
  • Kapıda vizeyle yalnızca tek bir adaya giriş yapılabiliyor. Aynı anda birden fazla adaya geçiş mümkün değil.
  • Kapıda vize 7 günlük olsa da; günübirlik giriş çıkış yaptıktan sonra aynı vizeyle bir başka adaya geçiş yapılamıyor. Bu nedenle konaklamalı planlamalar öneriliyor.
  • Kapıda vize başvurusunun maliyeti 90 Euro’yu bulurken, ayrıca adalara feribot ücretleri ise 35-80 Euro arasında değişiyor. 
    Kapıda vize sadece liman kapılarında geçerli olacak. Havalimanlarında kullanılamayacak.

 

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