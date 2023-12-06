ABD'de özel sektör istihdamı kasımda beklentilerin altında kaldı

ADP Araştırma Enstitüsünün Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı kasım ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı kasımda 103 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen özel sektör istihdamının, bu dönemde 130 bin artması öngörülüyordu.

Ekim ayına ilişkin özel sektör istihdamı verisi ise 113 binden 106 bine revize edildi.

İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 6 bin kişi, orta ölçekli işletmelerde 68 bin kişi ve büyük ölçekli işletmelerde 33 bin kişi arttı.

Söz konusu dönemde istihdam artışının 117 bini hizmet sektöründe gerçekleşirken, üretim sektöründe 14 bin kişilik azalış kaydedildi.

Ücret artışındaki yavaşlama sürüyor

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, kasımda yıllık ücret yüzde 5,6 arttı.

Eylül 2021'den bu yana en düşük yükselişini kaydeden ücret artışı, ekimde yüzde 5,7 olmuştu.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, salgın sonrası toparlanma döneminde en fazla istihdamın restoranlar ve otellerde sağlandığını anımsatarak, "Ancak bu artış geride kaldı, eğlence ve konaklama sektörlerindeki trende geri dönüş, bir bütün olarak ekonominin 2024'te daha ılımlı bir istihdam ve ücret artışı göreceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.