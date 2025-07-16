ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, ÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla değişim göstermedi. Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,2 artması yönündeydi.

ÜFE, mayısta aylık bazda yüzde 0,3 yükselmişti. Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise haziranda yüzde 2,3 ile geçen yıl eylül ayından bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

Piyasa beklentisi, üretici enflasyonunun yıllık yüzde 2,5 olması yönündeydi. ÜFE, mayısta yıllık bazda yüzde 2,7 artış göstermişti.

Çekirdek enflasyon haziranda yavaşladı

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de haziranda aylık bazda değişmedi, yıllık bazda yüzde 2,6 arttı. Piyasa beklentisi, çekirdek üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,7 olması yönündeydi.

Çekirdek üretici fiyatları, mayısta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 3,2 artmıştı.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE de dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.