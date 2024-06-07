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  • ABD Hazine Bakanı Yellen'dan, finans alanında yapay zeka kaynaklı risk uyarısı

ABD Hazine Bakanı Yellen'dan, finans alanında yapay zeka kaynaklı risk uyarısı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yapay zekanın finansal hizmetleri daha az maliyetli ve erişimi daha kolay hale getirmek gibi önemli fırsatları sunmasının yanı sıra, önemli riskleri de beraberinde getirdiğini bildirdi.

07 Haziran 2024 | 09:18
ABD Hazine Bakanı Yellen'dan, finans alanında yapay zeka kaynaklı risk uyarısı

Yellen, Finansal İstikrar Gözetim Konseyinin (FSOC) Brookings Enstitüsü ile düzenlediği Yapay Zeka ve Finansal İstikrar Konferansı'nda konuştu.

Yapay zekanın, Bakanlık ve FSOC üye kuruluşlarının çok ciddiye aldığı bir konu olduğuna dikkati çeken Yellen, gelecek yıllarda daha da önemli hale geleceğini vurguladı.

Yellen, yapay zekanın finansal sistem için muazzam fırsatlar sunduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Finansal hizmetler sektörü bu fırsatlardan çoktandır yararlanıyor. Uzun yıllardır, yapay zekanın öngörü yetenekleri tahmin ve portföy yönetimini destekledi. Yapay zekanın anormallikleri tespit etme yeteneği, dolandırıcılık ve yasa dışı finansmanla mücadele çabalarına katkıda bulundu. Birçok müşteri destek hizmeti otomatikleştirildi. Bu ve diğer birçok kullanım durumunda, uygun şekilde kullanıldığında yapay zekanın verimliliği, doğruluğu ve finansal ürünlere erişimi iyileştirebileceğini gördük."

Yapay zekadaki gelişmelerin de finansal hizmetleri daha az maliyetli ve erişimi daha kolay hale getirmek için yeni fırsatlar yarattığını vurgulayan Yellen, ancak finansal kuruluşlar tarafından yapay zeka kullanımının, bu fırsatların yanı sıra riskler de getirdiğini söyledi.

Yellen, "Yapay zeka modellerinin karmaşıklığı ve şeffaf olmaması, yapay zeka risklerini hesaba katan risk yönetimi çerçevelerinin yetersizliği ve birçok piyasa katılımcısının aynı verilere ve modellere güvenmesinden kaynaklanan bağlantılar nedeniyle belirli güvenlik açıkları ortaya çıkabilir." diye konuştu.

Ayrıca, yapay zeka modelleri geliştiren, veri ve bulut hizmetleri sağlayan tedarikçiler arasındaki yoğunlaşmanın, mevcut üçüncü taraf hizmet sağlayıcı risklerini artırabileceğini belirten Yellen, yetersiz veya hatalı verilerin de finansal karar alma sürecinde yeni önyargıları sürdürebileceği veya ortaya çıkarabileceğini kaydetti.

"Yapay zeka alanındaki çalışmalarımız devam etmeli"

Yellen, ABD hükümeti ve Hazine'nin bu alandaki çalışmalarına değinerek, söz konusu çalışmaların gelişmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Finansal hizmetlerde yapay zeka anlayışını geliştirmek için paydaş katılımını sürdürdüklerini dile getiren Yellen, bugün finansal hizmetler sektöründe yapay zekanın kullanımları, fırsatları ve riskleri hakkında finansal kuruluşlardan, tüketicilerden, savunuculardan, akademisyenlerden ve diğer paydaşlardan görüş talebinde bulunduklarını anımsattı.

Yellen, FSOC'un da yapay zekanın finansal istikrar üzerindeki etkisini izleme, bilgi alışverişini kolaylaştırma ve finansal düzenleyiciler arasında diyaloğu teşvik etme çabalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

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