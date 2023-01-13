ABD'li yatırım bankalarından JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup ve Wells Fargo, geçen yılın 4. çeyrek bilançolarını açıkladı.

JPMorgan Chase'den yapılan açıklamaya göre, kurumun geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net karı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 6 artarak 11 milyar dolara çıktı. Banka, 2021'in dördüncü çeyreğinde 10,4 milyar dolarlık net kar açıklamıştı.

Kurumun hisse başına karı da geçen yılın dördüncü çeyreğinde 3,57 dolara yükseldi. Bankanın hisse başına karı, bir önceki yılın aynı döneminde 3,33 dolar seviyesindeydi.

JPMorgan Chase'in 2022'nin dördüncü çeyreğindeki geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 artarak 34,6 milyar dolara yükseldi. Banka, 2021'nin aynı döneminde 29,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen JPMorgan Chase Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, ABD ekonomisinin halihazırda güçlü kalmaya devam ettiğini, tüketicilerin hala harcama yapmayı sürdürdüğünü ve işletmelerin sağlıklı olduğunu belirtti. Dimon, "Ancak Ukrayna'daki savaş, enerji ve gıda kaynaklarının hassas durumu, satın alma gücüne zarar veren ve faiz oranlarını yükselten sürekli enflasyon ve benzeri görülmemiş parasal sıkılaşma dahil jeopolitik gerilimlerden kaynaklanan ters rüzgarların nihai etkisini hala bilmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bank of America

Bank of America'dan yapılan açıklamaya göre, bankanın geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net karı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artarak 7,1 milyar dolara çıktı. Banka, 2021'in dördüncü çeyreğinde 7 milyar dolarlık net kar açıklamıştı.

Kurumun hisse başına karı da geçen yılın son çeyreğinde 0,85 dolara tırmandı. Bankanın hisse başına karı, 2021'in aynı döneminde 0,82 dolar seviyesindeydi.

Bank of America'nın 2022'in dördüncü çeyreğindeki geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artarak 24,5 milyar dolar oldu. Banka, 2021'in aynı döneminde 22,1 milyar dolar gelir elde etmişti.

Citigroup

Citigroup'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 azalışla 2,5 milyar dolara düştü. Banka, 2021'in dördüncü çeyreğinde 3,2 milyar dolar net kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı da geçen yılın dördüncü çeyreğinde 1,16 dolar olarak kaydedildi. Citigroup'un hisse başına karı 2021'in aynı döneminde 1,46 dolar olmuştu.

Bankanın geçen yılın dördüncü çeyreğindeki geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 18 milyar dolara çıktı. Citigroup, 2021'in aynı döneminde gelirinin 17 milyar dolar olduğunu açıklamıştı. ​​​​​​​

Wells Fargo

Wells Fargo'nun net karı ve geliri ise 2022'nin son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla düşüş gösterdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kurumun geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net karı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50 azalarak 2,9 milyar dolara indi. Banka, 2021'in dördüncü çeyreğinde 5,8 milyar dolar kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı geçen yılın son çeyreğinde 0,67 dolara geriledi. Bankanın hisse başına karı, 2021'in aynı döneminde 1,38 dolar seviyesindeydi.

Wells Fargo'nun 2022'nin dördüncü çeyreğindeki geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 azalışla 19,7 milyar dolara geriledi. Banka, 2021'in aynı döneminde 20,9 milyar dolar gelir elde etmişti.



