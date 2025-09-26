"ABD'li şirketlerin Türkiye'de yatırım ve genişleme planları var"

İstanbul Fuar Merkezi'nde devam eden "İstanbul Mobilya Tasarım Fuarı-Furnishings & Design İstanbul"u (FDI) ziyaret eden Bolat, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'deki temaslarının nasıl geçtiği sorulan Bolat, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik ettiklerini anımsattı.

Bolat, bu ülkede iş dünyasıyla 8'den fazla buluşma yaptıklarını belirterek, "Amerikalı iş dünyası, reel sektör yatırımcıları, finans sektörünün temsilcileri ve oradaki Türk iş insanları topluluklarıyla bir araya geldik. Bunların bazılarına Cumhurbaşkanı'mız başkanlık etti. Benim gördüğüm Amerikan iş dünyası Türkiye ile çalışmaya çok sıcak bakıyor. Zaten dünyanın belli başlı büyük Amerikalı firmalarının hepsinin Türkiye'de yatırımları var. Ciddi bir varlıkları var ve bunu artırmaya çalışıyorlar. Yeni genişleme projeleri var." diye konuştu.

"Hepsinin yatırım ve genişleme planları var"

Bakan Bolat, ABD'li yatırımcıların 15,5 milyar dolarla Türkiye'de en çok yatırım yapan yabancı firmalar arasında ikinci sırada olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Amerikalıların kendi ifadelerine göre ise bu rakam 60 milyar dolar civarında. Yüz binlerce istihdamları var. Bir de bizim 16,5 milyar dolarlık ABD'ye yıllık ihracatımızın yarısını zaten bu Amerikalı firmaların kendileri yapıyor. Yeni dönemde umutluyuz. Türkiye-ABD ilişkileri siyasi alanda oldukça iyi gidiyor. Savunma alanındaki görüşmeler de son derece iyi gidiyor. Yatırım ve ticaret alanında da bir sıçramanın başındayız. 3 yıldır o toplantılara iştirak ediyorum, en pozitif, en olumlu etkileşimin olduğu toplantılar bu yıl, yani bu hafta gerçekleşti. Siyasi ilişkilerin iyi olmasından iş dünyası da olumlu etkileniyor. Bu açıdan hepsinin yatırım ve genişleme planları var ve bunlar çok kısa bir sürede gerçekleşecek."

"İhracatçılarımızın, mobilyacılarımızın yanındayız"

Ticaret Bakanı Bolat, ABD'nin 1 Ekim'den itibaren mutfak ve banyo dolapları için yüzde 50, döşemeli mobilyalar için yüzde 30 gümrük vergisi getirdiği belirtilerek, bunun Türkiye'yi nasıl etkileyeceğinin sorulması üzerine, Türkiye'nin ABD'ye yıllık 600 milyon dolar civarında mobilya ihracatı yaptığını söyledi.

Türkiye'nin toplam mobilya ihracatının 4,5 milyar dolar olduğunu ifade eden Bolat, son 22 yılda genel mal ve hizmet ihracatının 7,5 kat, mobilya ihracatının ise 20 kat arttığını dile getirdi.

Bolat, "Bundan sonraki süreçte daha katma değerli, daha tasarım yönü ağır mobilyalara yönelerek ihracat rakamlarımızın artmasına gayret edeceğiz. Tabii ki Amerikalı tüketiciler ve ithalatçılar da bu yeni vergilerin gelme durumuna göre pozisyon alacak. Bizim ihracatçılarımız da onlarla görüşüp alternatifler çalışacaklar. Biz de zaten hükümet olarak, Ticaret Bakanlığı olarak, her zaman bütün ihracatçılarımızın, mobilyacılarımızın da yanındayız." diye konuştu.

"Mobilya sektörümüz artık süper lige yükselmiş durumda"

Bakan Bolat, İstanbul Mobilya Tasarım Fuarı'na ilişkin soruya cevap verirken, Ticaret Bakanlığı olarak tasarım, marka, fuar katılımı ve ihracat alanında sundukları destekleri anlattı.

Fuarın çok başarılı olduğunu belirten Bolat, ihracat pazarları arasında yer alan ülkelerden çok sayıda katılım olduğunu söyledi.

"Fuara girdiğiniz zaman zaten kendinizi çok farklı bir atmosferde hissediyorsunuz. Rahatlatıcı ve ufuk açıcı bir fuar. Aynı zamanda katma değerin artırılması fuarı." diyen Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Yani standart ürünler imalatı ve ihracatıyla uğraşmak da gerekli ama böyle katma değeri yoğun, ülkeye daha çok döviz kazandıracak ve yeni alıcı kitleleri oluşmasını sağlayacak tasarım fuarları da çok önemli. Mobilya sektörümüz artık süper lige yükselmiş durumda. Bu süper ligde dünyadaki belli başlı ülkelerle rekabet halinde. Dediğim gibi 22 yıl içinde 20 kat ihracatını artıran bir mobilya sektörümüz var. Daha da güzeli net ihracatçı. Yani çok az bir ithalatımız var. Ülkeye katma değeri, döviz kazandırma kapasitesi çok yüksek."

"Canla başla çalışıyoruz"

Ticaret Bakanı Bolat, eylül ayı ihracatında bir sürpriz olup olmayacağına yönelik soru üzerine, bunun için canla başla çalıştıklarını, mobilyacılar ile de bu nedenle burada olduklarını söyledi.

Bu yılın 8 ayının 6'sında ihracatın arttığına işaret eden Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sadece geçen ay 215 milyon dolar eksik kalmıştık. Bir de şubatta bir iş günü eksik olduğu için 350 milyon dolar eksik kalmıştık. Onun dışında her ay üstüne ekleye ekleye ihracatımızı artırıyoruz. Dikkatinizi çekmek istediğim şey, bizim ihracat pazarlarımızda durgunluk var, artı ithalatlarında azalma var. Biz buna rağmen bu yıl ilk 8 ayda 7,4 milyar dolar mal ihracatında artıdayız. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artış oranımız. Yıl sonuna kadar böyle mücadeleye devam edeceğiz."

Bakan Bolat'a, ziyareti sırasında Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç başta olmak üzere çok sayıda sektör temsilcisi eşlik etti.