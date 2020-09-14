Dünyanın önde gelen biyofarmasötik şirketlerinden Gilead, Immunomedics adlı biyoteknoloji şirketini bünyesine katacağını duyurdu.

İki şirket tarafından yapılan ortak açıklamada Gilead’ın 21 milyar dolar para ödeyeceği belirtildi.

Gilead bu satın almayla ABD merkezli Immunomedics’in geliştirdiği kanser ilacına da sahip olacak.

Trodelvy adındanki meme kanseri ilacının testlerinin umut verici olduğu belirtildi. İlaç, Nisan ayında ABD İlaç ve Gıda Dairesi’nden (FDA) onay almıştı.

DEĞERİNİN ÜSTÜNDE SATIN ALMA

Cuma günü Immunomedics’in hisse başına fiyatı 42.25 dolardı. Gilead ise şirkete hisse başına 88 dolar para ödemiş oldu.

Gilead CEO’su 21 milyar dolarlık anlaşmanın sonunda şirketin onkoloji alanındaki portfolyosunun genişleyeceğini aktardı. Trodelvy’nin 2021 yılı içerisinde Avrupa’da da onay alması bekleniyor.

Trodelvy adlı ilacın tümör hücrelerini hedef aldığı belirtiliyor. Hücrelere bırakılan sitotoksin miktarının normal kemoterapiye göre 10 bin kat daha fazla olduğu ifade ediliyor.

BAŞKA ŞİRKETLER DE ALDILAR

Gilead, Nisan ayında Forty Seven adlı kanser araştırmaları yapan şirketi 4.9 milyar dolara, Haziran ayında ise Pionyr Immunotherapeutics’im yüzde 49.9’unu 275 milyon dolara satın almıştı.

Gilead aynı zamanda koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılan Remdesivir adlı ilacın da lisans sahibi.