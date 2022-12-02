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AB'nin Rus petrolü için istediği tavan fiyat belli oldu

02 Aralık 2022 | 10:25
Son Güncellenme: 06 Aralık 2022 | 10:24
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AB'nin Rus petrolü için istediği tavan fiyat belli oldu
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelere, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanması teklifinde bulundu.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, AB üyesi 27 ülkenin temsilcisi, Rus petrolüne uygulanacak tavan fiyatı belirlemek üzere müzakerelere devam ediyor.

AB Komisyonu, üye ülkeler arasında uzlaşı sağlamak üzere Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrolün variline 60 dolar tavan fiyat uygulanmasını teklif etti.

Söz konusu teklif, halen başını Polonya'nın çektiği, Estonya ve Litvanya gibi Baltık ülkelerini de içeren bir grup tarafından onaylanmadı.

Bu ülkeler daha düşük seviyede bir tavan fiyat uygulanmasında ısrar ederken karar alınabilmesi için üye 27 ülkenin oybirliği gerekiyor.

2 ayda bir güncellenecek


Ayrıca, Rus petrolüne 60 dolar tavan fiyata ilave olarak yeni bir fiyat sınırlama mekanizması kurulması da söz konusu olacak.

Bu mekanizma, Rus petrolüne tavan fiyatı 2 ayda bir yeniden değerlendirecek.

Mekanizma, Rus petrolüne tavan fiyatın piyasa fiyatlarının yüzde 5 altında tutulmasını sağlayacak.

Uygulama 5 Aralık'ta başlayacak


Tavan fiyat uygulaması, AB'nin Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikinin kesilmesine yönelik kararının devreye alınacağı 5 Aralık'ta yürürlüğe girecek.

Böylece, Rus petrolünün belirlenen fiyattan daha düşük bir seviyede satılmaması durumunda, G7 ve AB ülkelerindeki şirketler bu petrole nakliye, sigorta, reasürans ve aracılık hizmeti sunamayacak.

G7 ve AB ülkeleri, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması için görüşmeler yapıyordu.

G7, geçen hafta Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına tavan fiyatının 65 ila 70 dolar olarak belirlenmesini teklif etmişti.

AB içinde başta Polonya, Litvanya ve Estonya çok daha düşük seviyelerde tavan fiyat belirlenmesi için çalışmalar yürütüyor.

Rus petrol taşımacılığında önemli rol oynayan ve ciddi gelir sağlayan Yunanistan, Malta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ise tavan fiyatın daha yüksek seviyelerde belirlenmesini istiyor.

Rusya dünya petrol üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu yapıyor.

Öte yandan, Rus yetkililer, tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere petrol satmayacağını açıklamıştı.
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