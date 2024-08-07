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Adana peş peşe sallandı: Naci Görür 6 Şubat'ı işaret etti

Adana sabah saatlerinde meydana gelen 4 ve üzeri depremlerle sallandı. Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Görür, "Depremin doğrudan DAF ile ilgisi yok ama ondan enerji transfer etmiş olabilir. 6 Şubat 2023 hareketlerinin etkisi olduğu söylenebilir." dedi.

07 Ağustos 2024 | 11:37
Adana peş peşe sallandı: Naci Görür 6 Şubat'ı işaret etti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.32'de merkez üssü Kozan olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Bölgede 4,5 ve 4 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi. 

Naci Görür'den açıklama 

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme dair X hesabından yaptığı açıklamada, "Adana, Kozan/Mahyalar yakınında ve Saimbeyli Fay Zonunda 4,8 deprem oldu. Bu depremi gene 4’den büyük 2 artçı izledi. Depremin doğrudan DAF ile ilgisi yok ama ondan enerji transfer etmiş olabilir. 6 Şubat 2023 hareketlerinin etkisi olduğu söylenebilir." dedi. 

 

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Borsada çarşamba günü 1 şirket temettü dağıtacak
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