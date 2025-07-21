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Adli tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2025 Adli tatil takvimi

Mahkemeler, adli tatil olarak bilinen dönemde, bazı istisnai durumlar haricinde dava ve işleri yürütmez. Bu dönemde görülecek veya işlem yapılacak davalar ve işler genellikle kanunlarla belirlenir. Peki Adli tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2025 Adli tatil takvimi

21 Temmuz 2025 | 14:22
Adli tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2025 Adli tatil takvimi

Yaz döneminin başlamasıyla birlikte, yargı sisteminde önemli bir dönem olan adli tatil süreci gündeme geldi. Bu süreçte mahkemelerdeki duruşma sayısı azalırken, vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında ise nöbetçi mahkemelerin hangi davalara bakacağı geliyor.

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Adli tatil 20 Temmuz Pazar günü başladı ve 31 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLÜR?

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte adli tatil sürecine girilirken, birçok dava ve yargı işlemi geçici olarak durduruluyor. Ancak bu süreçte, kamu düzeni ve bireysel haklar açısından acil nitelik taşıyan bazı işler aksamadan yürütülmeye devam ediyor. İşte adli tatil boyunca görülebilecek dava ve işlemler:

İhtiyati tedbir ve haciz talepleri

Nafaka, soybağı, velayet ve vesayet davaları

Nüfus kayıtlarına ilişkin işlemler

İş davaları, ticari defterlerin ibrazı, iflas ve konkordato işlemleri

Tahkim, keşif gibi çekişmesiz yargı işleri

Mahkemece “ivedi işlem” kararı verilen işler

Ayrıca, Yargıtay ve Danıştay bünyesinde görev yapan nöbetçi heyetler de faaliyetlerini sürdürecek. Bu heyetler, özellikle tutukluluk incelemeleri ve yürütmenin durdurulması talepleri gibi kritik konularda karar vermeye devam edecek.

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