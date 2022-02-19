Nüfuz hizmetlerine en çok sorulan sorular arasında adres bildirimi gibi sorular da yer alıyor. Kanuna göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her yetişkin birey, ister yurt dışında ister yurt içinde yaşasın, kendisinin ve varsa velayeti altında bulunan çocukların, varsa vesayeti altında bulunan kısıtlının, yerleşim yeri adresini bildirmekle yükümlü. Bu yükümlülük, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan yabancılar için de geçerli. Peki, adres değişikliği bildirmeme cezası ne kadar? (2022). İşte Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün adres bildirimiyle ilgili sorulara yanıtları: (Bu yazının ardından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Nedir? başlıklı yazıya da bakabilirsiniz.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİMİ NEREYE YAPILIR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü adres bildirimi nereye yapılır sorusunu şöyle yanıtlıyor: Adres bildirimi, nüfus müdürlüklerine, hizmet alımı ile ilgili başvuru sırasında, Bakanlıkça belirlenen adrese dayalı hizmet sunan kuruluşlara da adres değişikliği bildiriminde bulunulabilir. Yurt dışında yaşıyorsanız adres bildiriminizi dış temsilciliklere yapabilirsiniz. Adres bildiriminizi, belirli koşullar altında, e-Devlet’ten de gerçekleştirebilirsiniz.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRMEME CEZASI 2022 NE KADAR?

Öncelikle adres bildirmeme cezası ne kadar? sorusunun yanıtına bakalım. Adres bildirimine ilişkin idari para cezaları 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 68’inci maddesinin c bendiyle düzenleniyor. Kanunun 50. maddesine göre adres değişikliği bildiriminin 20 gün içinde yapılması gerekiyor. Adres bildirmeme cezası ise şu iki maddeyle düzenleniyor:

•Süresi içerisinde adres değişikliğini bildirmeyenlere 128,00 TL idari para cezası uygulanıyor.

•Gerçeğe aykırı adres bildiriminde bulunanlara ise 2673,00 TL idari para cezası uygulanıyor.

BAŞKASININ YANINDA KALANLAR ADRES BİLDİRİMİNİ NASIL YAPIYOR?

Örneğin öğrenciler gibi başkasının yanında kalanlar adres bildirimini nasıl yapıyor? Mart 2021’de yapılan açıklamaya göre bu bildirim e-devlet üzerinden yapılabiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, mart 2021’de yaptığı açıklamada muvafakatlı adres beyanıyla, çeşitli sebeplerden dolayı başka bir kişinin kayıtlı olduğu adreste oturanların buna ilişkin beyanını artık e-Devlet Kapısı’ndan yapabileceğini söylemiş ve şu bilgileri vermişti: “Anne babası köyde olduğu halde şehirde akrabası yanında eğitim gören birçok gencimiz, üniversite öğrenimi sebebiyle birlikte ev kiralayan öğrencilerimiz, çeşitli sebeplerle bir yakını yanında kalan yetişkin vatandaşlarımız artık adres beyanlarını, e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecek. Önceden bu işlem için vatandaşlarımız, ayrı ayrı ya da münferit olarak nüfus müdürlüklerine başvuruda bulunuyorlardı. Artık tüm bu adamlar dijitalleşti ve e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilir hale geldi.”

Hizmetin 2 aşamalı olduğunu belirten Koç, önce adrese kayıtlı olan vatandaşın “Adres Beyanı İçin Muvafakat Verme” hizmeti üzerinden adres bildiriminde bulunacak kişinin adı, soyadı ve kimlik numarası bilgilerini girerek e-imza, mobil imza ya da kısa mesaj doğrulamasıyla işlemi onaylaması gerektiğini bildirmişti.

Koç, ikinci aşama olarak ise adres değişikliği bildirimi yapacak vatandaşların, “Adres Değişikliği Bildirimi (Birlikte Oturma İçin/Muvafakatlı)” hizmeti üzerinden ekranında gözüken muvafakat ve adres bilgisini seçip yine e-imza, mobil imza ya da kısa mesaj doğrulamasıyla işlemi onaylayacağını kaydetmişti.

YENİ DOĞAN ÇOCUKLARIN DOĞUM BİLDİRİMİ

Yeni doğan çocukların doğum bildirimlerinin gerçekleştirilebileceği “Yeni Doğum Belgesi Başvuru Randevusu” hizmeti de e-Devlet Kapısı’ndan yapılabiliyor. Yurt dışında evlenme bildirimi, boşanma, evlat edinme, vasiyetname gibi 20 hizmet de e-devlet’te “Diğer Nüfus Olayları” adı altında sunuluyor.

ADRES BİLDİRİMİNİ KİM YAPAR? EVDEN BİR KİŞİ YAPABİLİR Mİ?

Peki adres bildirimini kim yapar? İşlem anında aynı adreste kayıtlı bulunan ailenin ergin fertleri yerine adres değişikliği bildiriminde bulunabiliyor. Öğrenci yurdu, huzurevi gibi kurumlarda adres bildirimleri kurum tarafından yapılır. Vekaletname almış olanlar da kişilerin adresleri ile ilgili bildirimde bulunabiliyor. Nüfus müdürlüğüne başvurarak adres bildirimi işlemleri için yetki vermek mümkün. Çocukların adres bildirimlerini velileri yapar.