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AFAD depremde öncelikli ihtiyaç listesini açıkladı

Türkiye genelinde deprem bölgesi için yardım kampanyaları başlatıldı. AFAD ayni bağışlarda öncelikli kabul edilen ihtiyaçların listesini paylaştı. AFAD ayrıca maddi yardım etmek isteyenler için hesap numaralarını da verdi.

08 Şubat 2023 | 09:28
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AFAD depremde öncelikli ihtiyaç listesini açıkladı

Kahramanmaraş'ta meydana 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler geride büyük bir yıkım bıraktı. Can kaybı 5 bini geçerken onbinlerce insan yardıma muhtaç durumda. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, gönüllüler ve yurtdışından gönderilen kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları çıkarmak için saatlerdir çalışıyor.

Türkiye genelinde ise 10 kentteki binlerce depremzede için yardım çalışmaları başlatıldı. AFAD depremzedeler için acil ihtiyaç listesini paylaştı. AFAD öncelikli ihtiyaç listesi için, "Tüm aynî bağışlarınız için illerde valiliklerimiz, ilçelerde kaymakamlıklarımız bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve tüm AFAD il müdürlüklerimize başvurabilirsiniz." açıklamasını yaptı.

İŞTE ÖNCELİKLİ İHTİYAÇ LİSTESİ


BAĞIŞ YAPILABİLECEK HESAPLAR

AFAD depremzedeler için para yardımı da topluyor. AFAD sosyal medya hesaplarından bağış yapılabilecek banka hesaplarının TL, dolar ve euro numaralarını paylaştı.

Depremzedelere bağış yapmak isteyenler aşağıdaki hesap numaralarını kullanabilir... 

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