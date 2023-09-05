Bankadan yapılan açıklamaya göre, AFD ile yapılan anlaşma kapsamında, toplamda 200 milyon avroya ulaşan Türk bankacılık sektörünün en büyük tutarlı "Yeşil Konut Projesi" Türkiye'deki enerji verimliliği yüksek A ve B enerji sertifikalı çevre dostu konutların finansmanında kullandırılacak.

Bu kapsamda anlaşmanın imza töreni VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ev sahipliğinde, Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin ve AFD Balkanlar, Orta Doğu ve Asya Direktörü Cyrille Bellier'in katılımıyla gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, şunları kaydetti:

"AFD ile başarılı iş birliğimizin devamı olan 100 milyon avro tutarındaki 'Yeşil Konut Projesi' kapsamında kredi anlaşmasını imzalamış olmaktan oldukça memnuniyet duyuyorum. Hatırlanacağı gibi AFD ile ilk iş birliğimiz 2017 yılında imzaladığımız 'Kırsal Kalkınma Kredisi' ile başlamış ve 2020'de imzaladığımız 'Yeşil Konut' kredisi ile taçlanmıştı. Şimdi ise ülkemiz için çok önemli olan 'Yeşil Konut Projesi' kaynağının ikinci dilimi için anlaşma imzalamış bulunmaktayız.

Bu vesileyle AFD yetkililerine, bankamıza ve ülkemize verdikleri destek ve güven nedeniyle bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Söz konusu kredi, Türk bankacılık sektöründe şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük tutarlı Yeşil Konut Kredisi. Ayrıca 2020 yılında küresel bir salgının hüküm sürdüğü ekonomik koşullarda sağladığımız ilk dilimi, yeşil konut alanında başarılı bir şekilde kullandırdık. İlk dilimin yüzde 10'luk kısmı A enerji sertifikalı konutların, kalan yüzde 90'lık kısım ise B enerji sertifikalı konutların finansmanında kullanıldı."

Üstünsalih, ikinci dilimde bu başarıyı bir adım daha ödeye taşıyarak A sınıfı konutlara tahsis ettikleri kredi hedefini yüzde 15'e yükselttiklerini bildirdi.

Abdi Serdar Üstünsalih, "Bu proje ülkemizde 'A' enerji sertifikalı konut üretimine önemli bir ivme kazandırarak konut sektöründe bu konuda adeta bir kelebek etkisi oluşturmuştur. Uluslararası piyasalarda olduğu kadar, sürdürülebilir bankacılık alanında da attığımız adımlar ve yaptığımız çalışmalarla Türk bankacılık sektöründe oldukça aktif ve öncü bir konuma sahibiz. Sürdürülebilir temalı kredi portföyümüzü da büyütüyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu ortaklık, iklim sorunlarına yanıt vererek Türk hane halkına fayda sağlayacak"

Fransız Başkonsolosu Oliver Gauvin de Fransa'nın iklim politikalarının önemine dikkati çektiğini aktararak, şu bilgileri paylaştı:

"Fransa, iklim politikasını ve uluslararası iklim müzakerelerine katılımını stratejik önceliklerinden biri haline getirmeye kararlıdır. Hane halklarının düşük enerjili konut edinimine yönelik destek, çok somut bir şekilde, Fransa'nın Fransız Kalkınma Ajansı aracılığıyla Türkiye ile yürüttüğü ekonomik iş birliği eyleminin önceliklerinden biridir. 2020 yılı sonunda imzalanan ilk finansman diliminin başarısından sonra bugün resmileştirdiğiniz bu yeni finansman, ölçeği itibarıyla daha az enerji tüketen ve dolayısıyla daha düşük karbonlu ekonominin sürdürülebilir büyümesini canlandırmaya yönelik çabalara yanıt veriyor.

VakıfBank, iki yıllık uygulamanın ardından enerji verimliliği daha yüksek konut segmentinde A veya B enerji kimlik belgesine sahip 3 bine yakın konut kredisini finanse etti. Banka, AFD ile belirlenen enerji verimliliği hedeflerine ulaşmak amacıyla Türkiye pazarında A tipi konut arzını teşvik etmeyi başardı. VakıfBank'ın bu projedeki kararlılığı ve çabaları, enerji tasarruflu konut teklifinin yaygınlaştırılmasını ve sektörün daha erdemli uygulamalara geçişini desteklemeyi mümkün kıldı. İklim sorunlarına yanıt veren ve Türk hane halkına fayda sağlayan bu ortaklığı bir kez daha yenilemekten büyük mutluluk duyuyorum."