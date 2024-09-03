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Ağustosta fiyatı en fazla artan/azalan 10 ürün

Tüketici fiyatları bazında ağustosta en fazla fiyat artışı yüzde 43,20 ile üniversite eğitiminde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 13,54 ile taze meyvelerde görüldü.

03 Eylül 2024 | 11:01
Ağustosta fiyatı en fazla artan/azalan 10 ürün

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay üniversite eğitimi fiyat artışını, yüzde 41,56 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı, yüzde 38,58 ile şans oyunları izledi.

Ağustosta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 27,64 ile şehir gazı ve doğalgaz, yüzde 17,9 ile demir yolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı, yüzde 11,43 ile çay ve diğer demlendiren içecek çeşitleri yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 13,54 ile taze meyvelerde gerçekleşti. Bunu, yüzde 8,71 ile patates ve bazı yumru bitkiler, yüzde 6,27 ile sebze, yüzde 5,61 ile kümes hayvanları eti, yüzde 2,37 ile kuzu eti takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ağustosta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Üniversite eğitim43,20
Hava yolu ile yolcu taşımacılığı41,56
Şans oyunları38,58
Şehir gazı ve doğalgaz27,64
Demir yolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı17,9
Çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri11,43
Şekerlemeler, çikolata ve kakao ürünleri9,62
Otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı7,61
Gerçek kira7,38
Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler5,62

Ağustosta fiyatı en fazla düşen veya en az artış gösteren seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Taze meyveler-13,54
Patates ve bazı yumru bitkiler-8,71
Sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç)-6,27
Kümes hayvanları eti-5,61
Kuzu eti-2,37
Margarin-2,26
Dana eti-1,96
Kadın giyim-1,66
Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları-1,32
Tereyağı-1,26


 

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