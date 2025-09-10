ARA
DOLAR
41,29
0,06%
DOLAR
EURO
48,36
0,11%
EURO
GRAM ALTIN
4838,06
0,57%
GRAM ALTIN
BIST 100
10458,14
-0,27%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Ahmet Ercan'dan 1 ayda 9 bine yakın artçı olan ilçe için yorum var

Ahmet Ercan'dan 1 ayda 9 bine yakın artçı olan ilçe için yorum var

10 Ağustos tarihinde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin üzerinden 1 ay geçti. En büyükleri 5.0 , 4.9. , 4.5 olan artçı sarsıntıların yaşadığı ilçede 30 günde 9 bine yakın artçı sarsıntı kaydedildi. İlçeyi gezen Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise Sındırgı'ya gelerek incelemelerde bulundu.


Son Güncellenme:
Ahmet Ercan'dan 1 ayda 9 bine yakın artçı olan ilçe için yorum var

Prof. Dr. Ercan, depremin aslında bir nimet olduğunu ifade ederek Sındırgı'nın yaşayabileceği en büyük depremi yaşadığını söyleyerek daha büyük bir deprem beklemediğini açıkladı.

Balıkesir'de 1 kişinin hayatını kaybettiği 29 kişinin yaralandığı 6.1'lik Sındırgı depreminin üzerinden bir ay geçti. Bir ay içinde 9 bine yakın artçı sarsıntının meydana geldiği Sındırgı ilçesini ziyaret eden Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Bir yerde sıcak su çıkışı varsa, o bölgede ya yanardağ vardır, ya da depremler vardır.

 Turizm sıcak su noktaları ile Sındırgı'nın açılımlarından birisi olabilir. Yaşanan büyük depreme istinaden en büyük artçı depremin 5.0 yada 5.1 olması gerekiyordu. Bu da olmuş durumda. Sındırgılıların merak ettiği 'Bundan daha büyük bir deprem olabilir mi?' Bilimsel olarak bunu söyleme olasılığı yok. 55 yıllık deneyimime göre Sındırgı'da beklenen en büyük deprem 6.1 idi. Bu da zaten oldu. Bundan daha büyük bir deprem beklentisi içinde değilim. Deprem aslında bir nimettir. Deprem olmasa, sıcak su olmaz, travertenler olmaz, ılıcalar olmaz, su içemezsiniz deprem olmasa. Sındırgı'da hangi mahallede kaç kata izin verilmeli. Bunun kararını belediyeler verecektir. Sındırgı yolunda doğuda TOKİ evleri yapıldığını gördüm. Bunlar oldukça sağlam yere yapılıyor ve güvenceli yapılardır" dedi.  İHA

 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL