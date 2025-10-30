Aile Yılı’nda tren yolculukları daha ucuz olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Aile Yılı" kapsamında, tren seyahatlerinde ailelere ve yeni evlenen çiftlere özel indirim uygulamasından mart ayından bu yana 226 bin 182 kişinin faydalandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ailenizle birlikte çıkacağınız her yolculuk artık daha keyifli. Aile Yılı'nda mesafeleri kısaltmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları seferlerinde 3 kişi ve üzeri aileler için biletler yüzde 15 indirimli, yeni evli çiftler için yüzde 50 indirimli. Mart 2025'ten bu yana 176 bin 480 vatandaşımız yüzde 15, 24 bin 851 genç çiftimiz yüzde 50 indirimle seyahat etti."