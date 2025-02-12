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AJet indirimli bilet kampanyasını duyurdu

AJet, ramazan ayını da kapsayan dönemde, yurt içi uçuşlarda geçerli indirimli bilet kampanyasını başlattığını duyurdu.

12 Şubat 2025 | 12:27
Son Güncellenme: 12 Şubat 2025 | 12:43
AJet indirimli bilet kampanyasını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt içinde 41 noktaya uçuş yapan AJet'in indirimli biletleri, 12 Şubat saat 11.00'den 13 Şubat saat 23.59'a kadar satışta olacak. İndirimli biletler, 24 Şubat-25 Mart tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.AJet'in indirimli bilet kampanyasında, 100 bin koltuk satışı yapılacak. Tüm yurt içi (KKTC hariç) tek yön uçuşları kapsayan kampanya ile vergi ve harçlar dahil 699 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan "basic" biletler, sadece AJet.com ve AJet mobil uygulamasından alınabilecek.

Kampanya ile ilgili bazı bilgiler şöyle:

  • Tek yön biletler 699 TL’den başlayan fiyatlarla sunulacak.
  • Biletler Türkiye yerel saatiyle (UTC+3) 12 Şubat 2025 11:00’da satışa sunulacak.
  • 24 Şubat 2025 – 25 Mart 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerli.
  • Kampanya, tüm yurt içi direkt uçuşları kapsıyor. (Kuzey Kıbrıs hariç)
  • Kampanya 100.000 koltuk sayısı ile sınırlı.
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